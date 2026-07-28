باشگاه خبرنگاران جوان - محمد تنیده ،با تشریح جزئیات صدور این مجوزها اظهار کرد: بیشترین پروانههای کسب صادر شده طی این مدت، به واحدهای تولیدی و خدماتی نظیر آرایشگاه، ماشینآلات سیار، خرازی، پارچهفروشی و خیاطی اختصاص داشته است.
وی با اشاره به اثربخشی این مجوزها در توسعه اشتغال استان افزود: با صدور و فعالسازی این پروانههای کسب، برای ۵ هزار و ۳۴۷ نفر بهصورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد شد.
رئیس اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی اداره کل صمت هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، تعداد ۳۸۹ کارت مباشرت نیز صادر شده است که این مجوز قانونی به فردی غیر از صاحب اصلی کسبوکار اجازه میدهد به نمایندگی از وی، امور واحد صنفی مربوطه را اداره کند.
منبع: صدا و سیما مرکز خلیج فارس