باشگاه خبرنگاران جوان - سردار امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل امور زائران اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم برای حضور در راهپیمایی اربعین، پلیس مهاجرت و گذرنامه تلاش کرده است خدمات مورد نیاز زائران را در محلهای پرتردد و تجمعات مردمی ارائه کند.
وی افزود: در همین راستا، دستگاههای بومی و سیار ثبت درخواست صدور گذرنامه زیارتی در دو نقطه از شهر تهران شامل محرمشهر میدان آزادی و همچنین میدان انقلاب مستقر شدهاند تا متقاضیان بتوانند درخواستهای خود را با سهولت و سرعت بیشتری ثبت کنند.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با بیان اینکه این تجهیزات نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری و تسریع فرآیند خدمترسانی دارند، گفت: پس از ثبت درخواست، فرآیند بررسی، صدور و چاپ گذرنامه طبق روال قانونی انجام خواهد شد.
نودهی خاطرنشان کرد: زائران اربعین میتوانند با استفاده از این ظرفیتها، پیش از عزیمت به مرزها نسبت به ثبت درخواست گذرنامه زیارتی خود اقدام کنند تا با آرامش بیشتری سفر خود را آغاز کنند.