ایلیا یاپیر نوجوان ۱۲ ساله اهل شهرستان لاهیجان که با کسب رتبه‌های جهانی در رشته ریاضی مایه افتخار گیلان و کشور شده بود دیروز در دریای خزر منطقه انبارسر کیاشهر غرق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ایلیا یاپیر نوجوان ۱۲ ساله «نخبه ریاضی»، اهل بخش رودبنه شهرستان لاهیجان عصر روز گذشته در دریای خزر منطقه انبارسر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه غرق شد.

متاسفانه تاکنون پیکر ایلیا پیدا نشده است و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن وی با تلاش نیرو‌های امدادی و گروه‌های تخصصی ادامه دارد.

ایلیا یاپیر از چهره‌های شاخص علمی در رده سنی خود به شمار می‌رفت و افتخارات ارزشمندی را در مسابقات ملی و بین‌المللی کسب کرده بود.

این نوجوان نخبه، مقام نخست هشتمین دوره مسابقات کشوری UCMAS و همچنین مقام دوم مسابقات جهانی UCMAS Online ۲۰۲۰ را که با حضور شرکت‌کنندگانی از بیش از ۸۰ کشور برگزار شده بود، در کارنامه داشت.

برچسب ها: غرق ، نخبه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتش کنه
خدا به خانواده ش صبر بده
عمرش تا این سن بوده
هر کی یه سرنوشتی داره
خدا به خانواده ش صبر بده
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
مقصر پدر و مادرشن که مواظبش نبودن
۱۰
۲۰
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