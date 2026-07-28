۲ هزار و ۲۲۹ طرح صنعتی قزوین در دست اجرا است

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: از مجموع طرح‌های صنعتی در دست اجرای استان، ۶۳۷ طرح دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد هستند که برای اجرای آنها تاکنون ۵۵۸ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است.

وی افزود: این طرح‌ها به دلیل قرار گرفتن در مراحل پایانی اجرا، از ظرفیت بالایی برای ورود به چرخه تولید برخوردار هستند و با رفع موانع موجود و تامین منابع مالی مورد نیاز، می‌توانند در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به اهمیت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی اضافه کرد: اولویت این اداره‌کل، حمایت از واحد‌های تولیدی و طرح‌هایی است که با پیشرفت فیزیکی بالا، امکان بهره‌برداری سریع‌تر و ایجاد ارزش افزوده، افزایش تولید و اشتغال را دارند.

لشگری بیان کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها علاوه بر تقویت ظرفیت تولید استان، نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در قزوین ایفا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: قزوین به واسطه برخورداری از زیرساخت‌های مناسب صنعتی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، همچنان یکی از قطب‌های مهم صنعت کشور به شمار می‌رود و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، شتاب بیشتری به روند توسعه صنعتی استان خواهد بخشید.

منبع: صنعت و معدن