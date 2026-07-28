باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یکصد و پنجاه و دومین حراج شمش طلا، امروز سه‌شنبه (۶ مردادماه ۱۴۰۵) از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود. متقاضیان تا دیروز ۵ مرداد فرصت داشتند ۵۰ میلیارد ریال وجه‌الضمان به ازای هر شمش درخواستی واریز کنند. سقف خرید هر نفر ۲۵ قطعه در هفته است.

بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی از سوی مرکز مبادله ایران، چهار گروه از فعالان اقتصادی مجاز به شرکت در این حراج هستند؛ این گروه‌ها شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکوهای برخط فروش طلای آبشده و مصنوعات هستند.

کارمزد معاملات این حراج، برای هر یک از طرفین معامله، مبلغ ۲۰ میلیون ریال تعیین شده است؛ بدین ترتیب، مجموع کارمزد هر معامله ۴۰ میلیون ریال خواهد بود. قیمت پایه شمش‌های طلا، توسط عرضه‌کننده در روز برگزاری حراج اعلام می‌شود. همه معاملات به صورت حضوری و نقدی انجام خواهد پذیرفت.