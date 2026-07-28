باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صبح امروز سه‌شنبه، ۲۸ ژوئیه، دو زمین‌لرزه پیاپی به بزرگی ۵.۷ و ۵.۸ ریشتر استان چینگهای در شمال غربی چین را لرزاند.

مرکز شبکه‌های زلزله چین (CENC) تایید کرد که اولین لرزش به بزرگی ۵.۷ ریشتر در ساعت ۱۱:۱۶ صبح به وقت محلی (۰۳:۱۶ به وقت گرینویچ) رخ داده است و پس از آن، پس‌لرزه قوی‌تری به بزرگی ۵.۸ ریشتر تنها ۱۸ دقیقه بعد در همان منطقه رخ داده است.

این دو زمین‌لرزه در شهرستان چینگهای، بخشی از استان هاینان تبت، رخ داد. مرکز لرزه‌نگاری چین عمق این زمین‌لرزه‌ها را تقریبا ۱۰ کیلومتر زیر سطح زمین تعیین کرد و مرکز آن در حدود ۲۴۴ کیلومتری چینگهای، مرکز شهرستان چینگهای، واقع شده است.

هیچ گزارش فوری از سوی مقامات محلی در مورد تلفات، خسارات جانی یا خسارات مادی جدی منتشر نشده است.

منبع: آر تی