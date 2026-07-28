باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمود سهیل‌نژاد، مدیرعامل دیزل با اشاره به آغاز تولید نخستین کامیونت اتوماتیک تولید داخل، گفت: کامیونت‌های فوتون ۶ و ۸.۵ تن مجهز به گیربکس اتوماتیک (AMT) با هدف ارتقای سطح فناوری، افزایش ایمنی، بهبود رفاه رانندگان و پاسخگویی به نیازهای روز صنعت حمل‌ونقل کشور به سبد محصولات سایپا دیزل افزوده شده‌اند.

وی افزود: این محصولات شده علاوه بر بهره‌مندی از گیربکس اتوماتیک، نسبت به کامیونت‌های فوتون M4 تولیدی فعلی، از طراحی ظاهری جدید و امکانات رفاهی و ایمنی پیشرفته‌تری برخوردار هستند. تودوزی چرمی، صندلی‌های مجهز به گرم‌کن و سردکن، فرمان D-Cut، تنظیم برقی و گرم‌کن آینه‌های جانبی، دوربین دید عقب، سامانه دید ۳۶۰ درجه و دوربین پایش نقاط کور، از جمله امکاناتی است که تجربه‌ای ایمن‌تر و راحت‌تر را برای رانندگان فراهم می‌کند.

کامیونت‌های جدید همچنین به سامانه ترمز اضطراری، سیستم پایش هوشیاری راننده (DMS)، ترمز پارک برقی، سنسور پارک، سامانه تشخیص خودکار نوربالا و سیستم پایش فشار باد تایرها (TPMS) مجهز هستند که نقش مؤثری در ارتقای ایمنی خودروهای تجاری ایفا می‌کنند.

آغاز تولید این محصول، گامی در راستای توسعه خودروهای تجاری مبتنی بر فناوری‌های روز و پاسخگویی به نیازهای بازار به شمار می‌رود. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فروش و عرضه کامیونت‌های فوتون ۶ و ۸.۵ تن اتوماتیک از نیمه دوم سال آغاز خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند به ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودروهای تجاری کشور کمک کند.