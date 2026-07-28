باشگاه خبرنگاران جوان - علی کریمی هافبک تیم فوتبال استقلال که فصل گذشته پس از بازیگت از ترکیه به تیم فوتبال سپاهان پیوسته بود از این تیم جدا شد و بازیکن آزاد محسوب می‌شود.



علی کریمی در فصول گذشته نقل و انتقالاتی یکی از گزینه‌هایی بود که بیشتر تیم‌ها برای به خدمت گرفتن او در رقابت بودند، اما این روز‌ها حتی تیم استقلال هم رغبتی ببرای جذب این بازیکن ندارد.



شاید اصرار به ماندن در لیگ ترکیه و مصدومیت‌ها باعث شده علی کریمی از بورس نقل و انتقالاتی خارج شود، اما او فقط ۳۲ سال دارد و حداقل تا ۳ سال دیگر می‌تواند یکی از بهترین هافبک‌های ایران در میانه زمین باشد. باید دید چه تیمی روی این بازیکن ریسک کرده و او را جذب خواهد کرد.