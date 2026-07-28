رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: اهدای فناوری به دانشجویان نابینا، گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - آیین اهدای تبلت ویژه دانشجویان نابینا صبح امروز با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، رؤسا و معاونان دانشگاه برگزار شد.
در این آئین سعید حبیبا معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت:دانشگاهها کانون حیات علمی کشور هستند و ما وظیفه داریم موانع موجود در مسیر تحصیل دانشجویان، بهویژه دانشجویان دارای محدودیتهای بینایی را تا حد امکان کاهش دهیم. این اقدام نمادین، گامی در جهت ایجاد پل ارتباطی میان این دانشجویان عزیز و دریای دانش است.
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با بیان این که ۵ هزار دانشجوی ما توانخواه هستند که از این تعداد نیمی از آنها کم بینا یا نابینا هستند؛ افزود: از این تعداد حدود ۱۵۰۰ نفر در دانشگاه پیام نور، ۳۰۰ نفر در رشتههای علوم انسانی و اجتماعی در سطح کشور و همچنین حضور قابل توجه دانشجویان در شهر مشهد. این آمار نشان میدهد که باید توجه ویژهای به دانشجویان رشتههای علوم انسانی نیز معطوف گردد.
حبیبا در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح آییننامهها برای تحقق عدالت در بستر دانش، بر اهمیت زیرساختهای فیزیکی و آموزشی تأکید کرد و گفت: دانشگاه تنها فضای کلاس درس نیست؛ بلکه باید محیطی فراگیر باشد. ما در حال حاضر برای تسهیل دسترسی فیزیکی، بر لزوم بازنگری در ساختمانها و فراهم کردن امکانات در تمامی طبقات دانشگاهها تأکید داریم تا چالشهای حرکتی این عزیزان به حداقل برسد.
وی با تمجید از رویکرد هوشمندانه در انتخاب نوع اهدایی، تصریح کرد: اهدای تبلت به عنوان ابزاری فناورانه، راهبردی هوشمندانه برای تحقق عدالت آموزشی است. هرچه میزان بهرهگیری از فناوری در فرآیند یادگیری افزایش یابد، انگیزه و توان تحصیل در دانشجویان ارتقا مییابد. این اقدام نشان میدهد که ما به دنبال کاهش شکافهای دیجیتال و فراهم کردن امکان حضور مؤثر این دانشجویان در کلاسهای درس و محیطهای پژوهشی هستیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: این طرح تنها آغاز راه است و سازمان امور دانشجویان برنامههای گستردهتری را برای حمایت از حقوق دانشجویان دارای توانخواهی در دستور کار قرار داده تا اطمینان حاصل شود که هیچ دانشجویی به دلیل محدودیتهای جسمی، از فرصتهای علمی محروم نمیماند.
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