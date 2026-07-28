باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید عباس هاشمی مدیرکل ثبت احوال فارس گفت: در سال‌های گذشته، دریافت گواهی انحصار وراثت مستلزم طی مراحل متعدد قضایی از جمله ثبت دادخواست، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تشکیل پرونده، انجام استعلام‌های مختلف و انتظار برای صدور رأی از سوی مراجع قضایی بود.

او گفت: این فرآیند، اگرچه در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شد، اما به دلیل تعدد مراجعات حضوری، صرف زمان و هزینه و پیچیدگی‌های اداری، همواره از جمله خدمات زمان‌بر برای شهروندان به شمار می‌رفت.

هاشمی ادامه داد: در راستای تحقق اهداف دولت هوشمند، توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی، مطابق بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شد.

او گفت: بر این اساس، این خدمت اکنون از طریق سامانه سهیم و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های هوشمند سازمان ثبت احوال کشور، به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال فارس گفت: در این فرآیند نوین، اطلاعات مربوط به واقعه فوت، مشخصات متوفی، وراث قانونی و روابط سببی و نسبی از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال و تبادل برخط اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی بررسی و راستی‌آزمایی می‌شود.

او گفت: بدین ترتیب، متقاضیان در بسیاری از پرونده‌ها بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی و مراجعات متعدد حضوری، می‌توانند درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کرده و گواهی انحصار وراثت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.

او اظهار کرد: اجرای این خدمت هوشمند، علاوه بر کاهش چشمگیر مراجعات حضوری، موجب تسریع در فرآیند ارائه خدمات، کاهش هزینه‌های شهروندان، حذف بخش قابل توجهی از استعلام‌های کاغذی، افزایش دقت در احراز اطلاعات هویتی و ارتقای شفافیت در فرآیند رسیدگی شده است.

هاشمی بیان کرد: همچنین اتصال برخط میان پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، امکان تبادل سریع و دقیق اطلاعات را فراهم کرده و نیاز به ارائه مکرر مدارک و مستندات توسط متقاضیان را به حداقل رسانده است.

مدیرکل ثبت احوال فارس از مهم‌ترین مزایای این تحول را به حذف تشریفات غیرضروری قضایی، کاهش زمان صدور گواهی، دسترسی آسان و شبانه‌روزی از طریق سامانه سهیم، یکپارچگی اطلاعات هویتی، کاهش خطا‌های انسانی، افزایش سرعت پاسخگویی، ارتقای دقت در ارائه خدمات و بهبود رضایتمندی شهروندان دانست.

هاشمی گفت: واگذاری صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال کشور، نمونه‌ای موفق از اجرای سیاست‌های دولت هوشمند و بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در ارائه خدمات نوین است.

او بیان کرد: این اقدام، ضمن کاهش بار مراجع قضایی، موجب تسهیل امور مردم، افزایش کیفیت خدمات عمومی و تحقق عدالت در دسترسی آسان‌تر به خدمات حاکمیتی شده و گامی مؤثر در مسیر تحول دیجیتال، ارتقای کارآمدی نظام اداری و خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان محسوب می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال فارس تصریح کرد: این اداره کل نیز همسو با سیاست‌های سازمان ثبت احوال کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های الکترونیکی و توسعه خدمات هوشمند، آمادگی دارد این خدمت را با سرعت، دقت و سهولت در اختیار شهروندان قرار دهد و گامی مؤثر در راستای افزایش رضایتمندی مردم و تحقق دولت الکترونیک بردارد.