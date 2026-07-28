چشم‌انداز توسعه همکاری‌های ایران و ترکمنستان در جلسه روسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این نشست، طرفین وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های ترکمنستان و ایران را هم به صورت دوجانبه و هم در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی معتبر، به ویژه سازمان ملل متحد، بررسی کردند.

در این دیدار همچنین بر اهمیت اصول همسایگی و احترام متقابل که ویژگی روابط دو کشور است، تأکید شد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ترکمنستان و ایران، تصویب قطعنامه «سال حقوق بین‌الملل، ۲۰۲۸» مجمع عمومی سازمان ملل را که به ابتکار کشور ترکمنستان و با حمایت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده بود، به ترکمنستان تبریک گفت.

طرفین در این جلسه به بحث درباره مسائل تجاری و اقتصادی پرداختند و درباره تقویت نقش کمیسیون بین‌دولتی همکاری‌های اقتصادی ترکمنستان و ایران تبادل نظر کردند.

در این جلسه همچنین بر تعهد مشترک دو کشور برای ادامه توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه دوجانبه تأکید شد.

 

برچسب ها: راه و شهرسازی ، ایران و ترکمنستان
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