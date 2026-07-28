باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - فرحناز نیک دوست متخصص بیماریهای قلب و عروق بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: قلب انسان دارای یک ضربانساز طبیعی است که به آن «گره سینوسی دهلیزی» گفته میشود و در واقع بهعنوان پیسمیکر طبیعی قلب عمل میکند. این گره مسئول ایجاد و تنظیم ضربان طبیعی قلب است.
به گفته وی آریتمی قلبی میتواند خوش خیم یا بدخیم باشد و ضربان قلب نامتعارف از جمله آریتمی قلبی خوش خیم است.
نیک دوست تاکید کرد: اگر تپش قلب همراه با افت فشار خون باشد، دچار سنگ کوب میشود باید بررسیهای بیشتر بر روی بیمار انجام شود.
وی اضافه کرد: در مرحله اول درمان دارویی برای بیماران انجام میشود و اگر فرد بیمار خوب نشود، درمان الکترونیکی را شروع میکنیم.