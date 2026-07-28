باشگاه خبرنگاران جوان - حمداله نصرت‌پور اظهار کرد که با نزدیک شدن به روزهای اوج سفرهای اربعین، روند ورود خودروها به گذرگاه مرزی مهران افزایش یافته است.

وی افزود: تا کنون افزون بر ۲۸ هزار دستگاه خودرو با پایش و بازرسی‌های دقیق کنترلی و ترافیکی در محوطه‌های شماره یک و دو خودروگاه بزرگ اربعین جای گرفته‌اند.

شهردار مهران بر بسیج همه توان و ظرفیت‌ها برای خدمات‌رسانی شبانه‌روزی، مدیریت زیرساخت‌ها و پاسداشت حقوق عمومی در روند میزبانی از زائران اربعین تاکید کرد.

نصرت‌پور یادآور شد: مدیریت روان رفت‌ و آمدها و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها در شهر مهران در حال انجام است.

وی اظهار کرد: برای جلوگیری از گره‌های ترافیکی، توان و ظرفیت سایر بخش‌ها در کنار نیروهای بومی پای کار است تا هدایت خودروها به سوی بخش‌های خالی خودروگاه‌ها با شتاب بیش‌تری انجام شود.

شهردار مهران یادآور شد: همچنین تامین آب و پایداری شبکه برق در محوطه‌های شماره یک و دو خودروگاه بزرگ اربعین برای رفاه زائران به صورت پایدار انجام شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نصرت‌پور افزود: بهای ماندن خودرو بر پایه نرخ مصوب ستاد مرکزی اربعین در این خودروگاه‌ها، به ازای هر ۲۴ ساعت ۶۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی تاکید کرد که دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر این رقم، پایمال کردن حق همگانی به شمار می‌رود و با آن برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

شهردار مهران گفت: کارگروهی متشکل از نماینده‌های صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، تعزیرات حکومتی، شهرداری، نیروی انتظامی و استانداری تشکیل شده و رعایت نرخ‌نامه را به صورت پیوسته و شبانه‌روزی پایش می‌کنند.

نصرت‌پور گفت: هیچ‌گونه چشم‌پوشی در مقابل دریافت مبلغ اضافه نخواهیم داشت و با هر فرد یا پیمانکاری که بخواهد در روند پشتیبانی از زائران نابسامانی ایجاد کند، برخورد قانونی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین افزون بر ۱۵۰ خودروگاه خصوصی در اطراف شهر مهران، پایانه مرزی و مسیرهای دسترسی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

بر پایه اعلام استاندار ایلام، از آغاز ماه صفر تا کنون ۹۵۰ هزار تردد زائر در گذرگاه مرزی مهران ثبت شده است.

استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به‌ گونه‌ای‌ که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.