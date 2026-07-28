\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0644\u06cc \u062c\u0628\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0628\u06cc\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0627\u0644\u063a \u0628\u0631 \u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f1\u06f6\u06f2 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0