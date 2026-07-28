باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هیچ پوشش بیمه‌ای در جنگ قطع نشد + فیلم

مدیرعامل بیمه ایران در مورد پوشش بیمه در جنگ اخیر توصیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی جباری، مدیرعامل بیمه ایران گفت: در جنگ ۱۲ روزه بالغ بر ۵ هزار و ۱۶۲ دستگاه برای بیمه ایران اعلام خسارت شد.

 

 

 

مطالب مرتبط
هیچ پوشش بیمه‌ای در جنگ قطع نشد + فیلم
young journalists club

ترامپ، تاکر کارلسون را به دلیل حمایت از ایران از «جنبش ماگا» اخراج کرد

هیچ پوشش بیمه‌ای در جنگ قطع نشد + فیلم
young journalists club

اندونزی مشارکت در طرح «هیئت صلح» را به حالت تعلیق درآورد

هیچ پوشش بیمه‌ای در جنگ قطع نشد + فیلم
young journalists club

قطرایرویز پروازهای محدودی به دوحه انجام خواهد داد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم
۴۲۹

تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم
۳۷۷

گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
۳۵۰

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم
۲۹۷

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
هیچ پوشش بیمه‌ای در جنگ قطع نشد + فیلم
۲۸۰

هیچ پوشش بیمه‌ای در جنگ قطع نشد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha