هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۱۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد؛ در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. 

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰۴ روز هوای قابل قبول، ۱۲ روز هوای پاک، ۱۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد روز‌های ناسالم ۳۵ روز کاهش داشته است. 

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: هوای تهران ، کیفیت هوا
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