رئیس کل دادگستری استان کردستان از صدور کیفرخواست برای چهار متهم پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان و ارسال این پرونده به دادگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با فساد مالی در شهرداری و شورای شهر مریوان و صدور کیفرخواست برای چهار نفر از متهمان این پرونده خبر داد.

 حسینی اظهار کرد: در پی صدور دستورات قضایی، تحقیقات پرونده با حضور میدانی بازپرس رسیدگی‌کننده، اقدامات کارشناسی و همکاری پلیس اطلاعات شهرستان انجام شد و در کمتر از دو ماه، برای یکی از مدیران شهرداری مریوان، یکی از اعضای شورای شهر و دو متهم دیگر قرار جلب به دادرسی صادر شد.

وی افزود: پس از تکمیل روند تحقیقات، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اتهامات مطرح‌شده در این پرونده گفت: تضییع اموال شهرداری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، سرقت اسناد دولتی و نگهداری سلاح غیرمجاز از جمله اتهامات انتسابی به متهمان است.

حسینی همچنین تأکید کرد: به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان ابلاغ شده است تا پرونده‌های مرتبط با فساد مالی را با قاطعیت، دقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند.

برچسب ها: دادگستری ، دادگستری کردستان ، متهم ، کیفر خواست ، کردستان
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