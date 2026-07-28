رئیس کل دادگستری استان کردستان از صدور کیفرخواست برای چهار متهم پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان و ارسال این پرونده به دادگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با فساد مالی در شهرداری و شورای شهر مریوان و صدور کیفرخواست برای چهار نفر از متهمان این پرونده خبر داد.
حسینی اظهار کرد: در پی صدور دستورات قضایی، تحقیقات پرونده با حضور میدانی بازپرس رسیدگیکننده، اقدامات کارشناسی و همکاری پلیس اطلاعات شهرستان انجام شد و در کمتر از دو ماه، برای یکی از مدیران شهرداری مریوان، یکی از اعضای شورای شهر و دو متهم دیگر قرار جلب به دادرسی صادر شد.
وی افزود: پس از تکمیل روند تحقیقات، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اتهامات مطرحشده در این پرونده گفت: تضییع اموال شهرداری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، سرقت اسناد دولتی و نگهداری سلاح غیرمجاز از جمله اتهامات انتسابی به متهمان است.
حسینی همچنین تأکید کرد: به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان ابلاغ شده است تا پروندههای مرتبط با فساد مالی را با قاطعیت، دقت و در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند.