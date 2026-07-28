باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تصاویر ماهواره‌ای تجاری از اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که چین حداقل ۱۱ جنگنده رادارگریز چنگدو J-۲۰ Mighty Dragon را در سراسر هوتان و دامشونگ مستقر کرده و تمرکز قابل مشاهده بی‌سابقه‌ای از هواپیما‌های جنگی نسل پنجم را در مقابل مرز شمالی مورد مناقشه هند ایجاد کرده است.

تصاویر مربوط به ۹ ژوئیه، هفت فروند J-۲۰ را در پایگاه هوایی دومنظوره هوتان در سین‌کیانگ، تقریباً ۲۴۵ کیلومتری فرودگاه دولات بگ اولدی هند و ۳۸۹ کیلومتری شمال شرقی له، نشان می‌دهد که قدرت هوایی کم‌رصد را در دسترس عملیاتی مهم شمال لاداخ قرار می‌دهد.

چهار فروند J-۲۰ دیگر در خط پرواز در پایگاه هوایی دامشونگ در استان لهاسا تبت، تقریباً ۳۴۴ کیلومتری شمال غربی تاوانگ، ظاهر شدند و الگوی استقرار را از بخش غربی به سمت رویکرد‌های شرقی حساس استراتژیک هند در آروناچال پرادش گسترش دادند.

این تصاویر حضور هواپیما‌ها را تأیید می‌کنند، اما میزان تسلیحات، نرخ سورتی پرواز، مدت زمان استقرار، آمادگی خدمه یا قصد عملیاتی را مشخص نمی‌کنند و هرگونه ادعایی مبنی بر حمله قریب‌الوقوع را بی‌اساس می‌سازند، حتی با اینکه وضعیت نیرو‌ها فرضیات برنامه‌ریزی دفاع هوایی هند را به طور اساسی تغییر می‌دهد.

سمیر جوشی، خلبان جنگنده سابق نیروی هوایی هند و یکی از بنیانگذاران نیواسپیس، ارزیابی کرد که هفت هواپیما در هوتان و چهار هواپیما در دامشونگ نشان می‌دهند که عملیات‌های نسل پنجم پیش روی هند به جای اینکه نمایش‌های مقطعی برای سیگنال‌دهی سیاسی باقی بمانند، به یک خط پایه تبدیل می‌شوند.

این قضاوت وزن استراتژیک دارد، زیرا هند هیچ جنگنده نسل پنجمی را عملیاتی نمی‌کند و ۳۶ فروند داسو رافال، بیش از ۲۶۰ فروند سوخو-۳۰ام‌کی‌آی و ناوگان‌های قدیمی‌تر میراژ ۲۰۰۰ و میگ-۲۹ را برای مقابله با تهدیدی با قابلیت مشاهده کم که برای نفوذ به حریم هوایی مورد مناقشه طراحی شده است، باقی می‌گذارد.

جی-۲۰ دو موتوره، سطح مقطع راداری کاهش‌یافته، محفظه تسلیحات داخلی، حسگر‌های پیشرفته، قابلیت‌های پشتیبانی الکترونیکی و موشک‌های هوا به هوای دوربرد PL-۱۵ را با هم ترکیب می‌کند و فرصت‌های درگیری را قبل از اینکه جنگنده‌های معمولی بتوانند هواپیمای نزدیک‌شونده را به طور قابل اعتمادی شناسایی، طبقه‌بندی و هدف قرار دهند، ایجاد می‌کند.

با این وجود، استقرار در ارتفاع بالا، جریمه‌های واقعی را تحمیل می‌کند، زیرا هوای رقیق می‌تواند نیروی رانش موتور را کاهش دهد، زمان برخاستن را طولانی‌تر کند، ترکیب شعاع محموله را محدود کند، تعمیر و نگهداری را پیچیده کند و وابستگی به پشتیبانی زمینی تخصصی، سوخت، پناهگاه‌ها، مدیریت مهمات و پرسنل فنی باتجربه را افزایش دهد.

بنابراین، توانایی چین در استقرار همزمان جی-۲۰‌ها در دو پایگاه مرتفع و کاملاً جدا از هم، چیزی بیش از در دسترس بودن هواپیما را نشان می‌دهد، زیرا ردپای لجستیکی، ترتیبات فرماندهی توزیع‌شده، انعطاف‌پذیری تعمیر و نگهداری و تولید سورتی‌های پایدار نیروی هوایی ارتش آزادی‌بخش خلق را در امتداد مرز آزمایش می‌کند.

این استقرار همچنین با پیشرفت یک دهه‌ای از آزمایش‌های اولیه در ارتفاعات بالا در نزدیکی دائوچنگ یادینگ، تا حضور محدود هوتان در طول بحران گالوان ۲۰۲۰، به سمت گروه‌های بزرگتر در شیگاتسه و حضور پراکنده‌تر در جبهه غربی از نظر جغرافیایی، مطابقت دارد.

منبع: شین هوآ