مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود؛ مدیریت شبه دولتی سهام عدالت، منافع مردم را به خطر انداخته است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سهام عدالت با هدف توزیع عادلانه ثروت در بین اقشار ضعیف جامعه در سال ۱۳۸۵ به مردم اعطا شد. در این طرح، سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به صورت رایگان و با تخفیف به مردم واگذار شد.

از سال ۱۳۸۸ تا کنون زمزمه‌هایی در خصوص آزادسازی سهام عدالت وجود دارد. با وجود گذشت قریب به دو دهه از این موضوع، هنوز آزادسازی صورت نگرفته است. مدیریت سهام عدالت به صورت دولتی و توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی انجام می‌شود و تا کنون ثمری برای صاحبان این سرمایه نداشته است.

کارشناسان معتقدند راهکار این است که مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود. به نحوی که تصدی‌گری دولت در این زمینه از بین برود و مردم خودشان به مدیریت این دارایی‌شان مبادرت کنند.

در ادامه کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس در خصوص لزوم آزادسازی سهام عدالت و سپردن مسئولیت این دارایی به مردم نکاتی را مطرح کرد.

غضنفری با اشاره به این موضوع که سهام عدالت یک دارایی متعلق به مردم است و باید مدیریت آن توسط خودشان انجام شود، توضیح داد: هر جایی که دولت نقش تصدی‌گری برعهده گرفته و از نقش تنظیم‌گری خارج شده، مشکلات بروز کرده است. دولت گزینه مناسبی برای مدیریت سهام عدالت نیست و باید در راستای خصوصی‌سازی و کاستن از وظایف دولت، در راستای آزادسازی سهام عدالت گام برداشته شود.

او ادامه داد: وقتی مدیریت سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و به دور از شفافیت صورت می‌گیرد، بدیهی است که زمینه برای مفسده و باندبازی به وجود می‌آید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: لازم است مردم خودشان مدیریت سهام عدالت را برعهده بگیرند. مردم حق دارند در جریان جزئیات سهام عدالت و این که در کجا به کار افتاده و به لحاظ سود و زیان چه وضعیتی دارد، باشند. شرایط غیرشفاف فعلی برای مدیریت سهام عدالت قابل قبول نیست و باید گام‌های جدی در راستای آزادسازی سهام عدالت توسط دولت برداشته شود.

غضنفری گفت: آزادسازی سهام عدالت و اینکه افراد خودشان به مدیریت دارایی‌شان بپردازند، به لحاظ افزایش مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و ایجاد امکان اعمال حقوق مالکانه توسط سهام‌داران اهمیت دارد؛ بنابراین باید مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود و مدیریت شبه دولتی سهام عدالت، منافع مردم را به خطر انداخته است.

او ادامه داد: عدم مدیریت دولتی، تقویت منطق خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت از نتایج مثبت آزادسازی سهام عدالت است که باید مدنظر باشد. همواره ک بر لزوم کاهش وظایف دولت تأکید می‌شود و لازم است در همین راستا آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار بگیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید سیاست‌هایی در پیش گرفته شود که ضمن به رسمیت شناختن حق مردم برای فروش سهام عدالت‌شان، از هرج و مرج نیز جلوگیری شود. در همین راستا، تشویق به ماندگاری و عدم فروش سهام عدالت با امکان استفاده از سهام به عنوان وثیقه و ابزار اعتبار می‌تواند کمک‌کننده باشد.

غضنفری گفت: از هر طریقی که امکان دارد باید وظایف دولت کم و مدیریت امور به مردم سپرده شود. آزادسازی سهام عدالت به لحاظ افزایش عدالت اجتماعی نیز اهمیت دارد. زیرا وقتی آزادسازی صورت بگیرد، مردم خودشان مدیریت سهام‌شان را برعهده می‌گیرند و از مزیت‌هایش بهره می‌برند؛ وقتی سهام عدالت آزادسازی شود، نیازی به پرداخت حقوق‌های بالا و نجومی به مدیرانی که در سیت‌های سهام عدالت مردم حضور دارند، وجود ندارد و این به معنای افزایش عدالت اجتماعی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید با ایجاد بستر‌های لازم برای آزادسازی سهام عدالت به سمت انجام مسئولیت خود در بهبود وضعیت معیشتی مردم و درآمد اقشار آسیب‌پذیر برود؛ روش‌های نادرست مدیریتی اثرات منفی بر معیشت مردم دارد. به ویژه وقتی پای دارایی مردم در میان است باید بهترین تصمیمات گرفته شود و زمینه برای بهره‌مندی اقشار ضعیف از حق و حقوق‌شان به وجود بیاید؛ قطعاً آزادسازی سهام عدالت نسبت به روش فعلی مدیریت شبه دولتی سهام عدالت مزیت دارد. زیرا در این روش، به جای این که برخی افراد واسطه از مزیت‌های سهام عدالت سود ببرند، خود مردم از این دارایی بهره‌مند می‌شوند.