دادگاه تجدید نظر حکم بدوی مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی را نقض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی روز ۱۱ تیر ۱۴۰۳ با حضور اعضای مجمع برگزار و احسان حدادی برای یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.

پس از برگزاری انتخابات، شکایتی از سوی یکی از کاندیدا‌ها و یکی از اعضای مجمع در دیوان عدالت اداری مطرح و پیرو آن و در بهمن ۱۴۰۴ رأی بدوی شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات صادر شد.

این رأی در مهلت قانونی توسط وزارت ورزش مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت. دادگاه تجدید نظر پس از بررسی اعتراض و مستندات موجود، رأی بدوی را نقض و اعتبار مجمع انتخاباتی و مصوبات آن را مورد تأیید قرار داد. بدین ترتیب انتخابات دوومیدانی و ریاست حدادی مشکلی ندارد و این فدراسیون می‌تواند به کارش ادامه دهد.

رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری قطعی است.

منبع تسنیم