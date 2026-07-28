باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، صبح امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری خود با قدردانی از حضور گسترده ملت ایران در آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر «رهبر شهید ایران» و همچنین تلاش اصحاب رسانه در پوشش این مراسم، از نقش رسانهها در انعکاس این رویداد ملی تقدیر کرد.
وی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، این مناسبت را ابتکاری مشترک میان شیعه و سنی برای عبور از مرزها و تقویت وحدت اسلامی دانست و گفت: دستگاههای عضو ستاد اربعین بهصورت فعال در حال انجام مأموریتهای خود هستند و هماهنگیهای لازم برای خدمترسانی به زائران انجام شده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال نخستین اربعین پس از شهادت رهبر شهید انقلاب برگزار میشود، بر اهمیت برگزاری باشکوه این مراسم تأکید کرد.
مهاجرانی همچنین گزارشی از سفر اخیر خود به استانهای جنوبی کشور از جمله خوزستان، بوشهر، هرمزگان، بندر سیریک، بندر خمیر و دیگر مناطق ارائه کرد و گفت که در این سفر با خانوادههای شهدا دیدار کرده و از مادران و کودکان بستری در بیمارستان شهید بقایی اهواز عیادت کرده است.
وی در ادامه با اشاره به خسارات ناشی از تجاوز دشمن اظهار داشت: برج دیدهبانی چابهار بر اثر تجاوز دشمن فرو ریخت، اما چشم ملت ایران به خداست و مردم با استواری و همدلی در کنار یکدیگر ایستادهاند و با تکیه بر این انسجام، از این برهه نیز عبور خواهند کرد.
در ادامه سخنگوی دولت در پاسخ به سوالات اصحاب رسانه از تصمیم دولت برای ساماندهی نحوه اعمال محدودیت بر سکوها و کسبوکارهای دیجیتال خبر داد و گفت: بر اساس دستور رئیسجمهور، هرگونه انسداد، تعلیق، تخریب یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال تنها پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و با دستور رئیسجمهور امکانپذیر خواهد بود.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در جلسه هیئت دولت درباره فضای مجازی، اظهار کرد: با دستور رئیسجمهور بر تکمیل صحیح شبکه ملی اطلاعات تأکید شده و مقرر شده است زیرساختهای پشتیبان و شبکههای بکاپ مورد نیاز نیز برای تداوم خدمترسانی و افزایش تابآوری خدمات دیجیتال تأمین شود.
سخنگوی دولت افزود: موضوع نحوه اعمال محدودیتها بر سکوها در جلسه دولت بررسی و جمعبندی نهایی آن با دستور رئیسجمهور انجام شده است.
مهاجرانی این تصمیم را از جمله اقدامات دولت در راستای صیانت از حقوق مردم دانست و تأکید کرد که تعیین سازوکار مشخص برای تصمیمگیری درباره فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال، با هدف حفظ حقوق شهروندان و ایجاد رویهای منظم در این حوزه صورت گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره افرایش قیمت بنزین با تأکید بر اینکه تاکنون تغییری در قیمت بنزین سهمیهای ایجاد نشده است، گفت: در بخش بنزین غیرسهمیهای نیز هرگونه تصمیم جدید بهصورت رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.
سخنگوی دولت، با تأکید بر اینکه هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره اصلاح قیمت بنزین آزاد اتخاذ نشده است، گفت: هر زمان جمعبندی نهایی در این زمینه انجام شود، به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی افزود: تاکنون تنها تغییری که به دلیل شرایط ایجادشده و آسیبهای واردشده به زیرساختها اعمال شده، کاهش سهمیه دوم بنزین بوده است.
مهاجرانی توضیح داد: سهمیه دوم بنزین که پیشتر ۷۰ لیتر بود، اکنون به ۵۰ لیتر کاهش یافته و در حال حاضر همین تغییر تنها اقدام اجرایی دولت در حوزه سهمیهبندی بنزین محسوب میشود.
سخنگوی دولت تأکید کرد: هرگونه تصمیم درباره قیمت یا نحوه عرضه بنزین غیرسهمیهای، پس از نهایی شدن، از طریق مراجع رسمی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
مهاجرانی در ادامه با اشاره به خسارات واردشده به زیرساختهای حملونقل جنوب کشور بر اثر حملات دشمن، گفت: با وجود آسیب به تونلها، مسیرها در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شد و راهداران حتی پیش از حضور وزیر راه و شهرسازی، عملیات بازگشایی را انجام داده بودند.
وی افزود: برای پلهای آسیبدیده نیز مسیرهای جایگزین طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است، اما با توجه به قرار گرفتن این پلها بر روی رودخانهها و آغاز بارشهای موسمی، بازسازی آنها با فوریت در دستور کار دولت قرار دارد.
سخنگوی دولت با تشریح بخشی از خسارات واردشده اظهار کرد: حمله به ایستگاه بزرگ راهآهن انشعاب بندرعباس، تخریب دو پل در جنوب کشور، تخریب دو پل در شمالشرق و آسیب به ورودی فرودگاههای ایرانشهر، سنندج و بندرعباس از جمله خسارات واردشده به زیرساختهای حملونقل بوده است.
مهاجرانی تأکید کرد: در اقدامات فوری و اضطراری، اولویت دولت بازگشایی شریانهای حیاتی کشور بوده و پس از آن، بازسازی پلها و سایر زیرساختهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین درباره فرودگاههای آسیبدیده گفت: برای این فرودگاهها باید راهکارها و زیرساختهای جایگزین پیشبینی شود که اجرای آن نیازمند زمان خواهد بود.
مهاجرانی، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سلامت پس از شرایط بحرانی اخیر، گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همراهی ستاد مرکزی، گمرک و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، اقدامات لازم را برای تأمین نیازهای بخش سلامت انجام داده و پشتیبانیهای مناسبی در این زمینه صورت گرفته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه وزیر بهداشت، جلساتی را با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی استانهای جنوبی کشور برگزار کرده است، اظهار کرد: در این نشستها بیمارستانهای معین نیز برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری تعیین شدند.
مهاجرانی تأکید کرد: سیاستگذاری حوزه بهداشت و درمان در هر استان بر عهده دانشگاه علوم پزشکی همان منطقه است و وزیر بهداشت نیز با تفویض اختیار به این دانشگاهها، زمینه تصمیمگیری و مدیریت متناسب با شرایط هر منطقه را فراهم کرده است.
مهاجرانی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در جلسات هیئت دولت، گفت: دولت با تشکیل کارگروههای تخصصی و تفویض اختیارات به وزرا، استانداران و این کارگروهها، تلاش کرده است روند تصمیمگیری و اجرای برنامههای حمایتی را تسریع کند.
وی افزود: یکی از مهمترین محورهای اختیارات واگذار شده به استانداران، حمایت همهجانبه از کسبوکارها با هدف حفظ اشتغال پایدار است. دولت ادعا ندارد که بستههای حمایتی ارائهشده همه نیازهای فعالان اقتصادی را برطرف میکند، اما معتقد است این حمایتها میتواند به تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و جلوگیری از افزایش بیکاری کمک کند.
سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جامعه اظهار کرد: این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت نیز برنامههای مرتبط با تقویت توانمندیهای اجتماعی را در دست بررسی دارد.
مهاجرانی افزود: دشمن تلاش کرده است ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی مردم را هدف قرار دهد، اما تجربه تاریخی ایران نشان داده است که هر زمان مردم در کنار یکدیگر ایستادهاند، کشور توانسته از شرایط دشوار عبور کند.
وی همچنین مدیریت هوشمندانه انرژی و سوخت را از اولویتهای دولت دانست و گفت: در پی آسیبهایی که در جریان جنگ به بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور وارد شد، ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی بیش از گذشته احساس میشود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: به همین دلیل دولت از مردم درخواست کرده است با مدیریت مصرف انرژی، در عبور کشور از شرایط موجود مشارکت کنند و رئیسجمهور نیز در این زمینه پیشگام بوده و بر ضرورت صرفهجویی تأکید دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حمایت دولت از نیروهای مسلح، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه ذاتی خود میداند که به هر میزان و با هر شیوهای که لازم باشد، از نیروهای دفاعی کشور پشتیبانی و آنها را تجهیز کند.
سخنگوی دولت افزود: نیروهای دفاعی، جانفدایان ایران عزیز هستند و دولت در چارچوب وظایف خود، حمایت و تقویت توان دفاعی کشور را با جدیت دنبال خواهد کرد.
سخنگوی دولت، با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار، گفت: دولت کنترل قیمتها، تأمین کالاهای اساسی و حفظ فراوانی کالا در بازار را با جدیت دنبال میکند.
وی افزود: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسئول رصد قیمتهاست و در چارچوب تقسیم وظایف انجامشده، مأموریتهای خود را برای پایش بازار و نظارت بر قیمتها انجام میدهد.
مهاجرانی با اشاره به تفاوت میان افزایش قیمتها و تخلفات بازار، گفت: دولت میان «گرانی» و «گرانفروشی» تفاوت قائل است و این دو موضوع را از یکدیگر تفکیک میکند؛ از این رو، برخورد با گرانفروشی در دستور کار دستگاههای نظارتی قرار دارد.
وی درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز اظهار کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است، اما دولت بهتنهایی امکان اجرای آن را ندارد.
سخنگوی دولت افزود: در مواردی که اولویت یا امتیازاتی برای این نیروها در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شود، امکان اجرای آن وجود دارد، اما تبدیل وضعیت کامل مستلزم تغییر قوانین است.
مهاجرانی تأکید کرد: برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انتقال آنان از شمول قانون کار به قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری است.