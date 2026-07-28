باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهروز سلطانی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد نقل و انتقالاتی سرخپوشان پایتخت اظهار کرد: تارتار ۵، ۶ بازیکن خود را آورده است و پرسپولیس را به گل گهر تبدیل کرده است. به نظرم تغییر ۶، ۷ بازیکن به پرسپولیس صدمه میزد. همچنین ما باید تعداد کمی بازیکن میگرفتیم، اما بازیکن زیادی گرفتیم و این ایراد دارد.
او افزود: محسن خلیلی را به پرسپولیس آوردند و او بازیکن سابق سایپا هست و یک سال و خردهای در پرسپولیس بازی کرده است. او به مرتضی فنونی زاده بی احترامی کرده است و من و فنونی زاده میخواستیم حساب خلیلی را برسیم، اما این کار را نکردیم.
سلطانی گفت: محسن خلیلی یواش یواش دارد صاحب باشگاه پرسپولیس میشود و من و فنونی زاده را به باشگاه راه نداد. البته من به پیمان حدادی گفتم که ما کاری میکنیم که خلیلی دنبال کارش برود و دیگر در پرسپولیس نباشد. خلیلی در حد و اندازهای نیست که بخواهد به پیشکسوتان پرسپولیس بی احترامی کند و آنها را به باشگاه راه ندهد. آقایان که با جامهای قهرمانی پرسپولیس ژست گرفته و عکس میگیرند، این جامها را ما به دست آوردیم.
پیشکسوت پرسپولیس درباره برگزاری اردوی در ترکیه بیان کرد: به نظرم برگزاری این اردو اشتباه بوده است. ما پولمان را دادیم تا مفت خورهای ترکیه بخورند. همچنین ما میتوانستیم اردوهای خود را در یکی از شهرهای ایران بگذاریم و به نحو احسن از این اردو استفاده کنیم. چرا با دلار ۲۰۰ تومانی اردو در ترکیه برگزار کردیم و کمکی هم به ما نمیشود. برای اردوی ترکیه هزینه میلیون دلاری کردند، اما بهتر این بود که پرسپولیسیها در ایران اردو برپا میکردند.
او ادامه داد: حدادی آدم مودب و خوبی است و همیشه جواب پیشکسوتان را میدهند. ما دیدیم که حدادی کار میکند و زحمت میکشد، اما متاسفانه نمیگذارند تا حدادی کار کند. هر کسی که در پرسپولیس پست و مقام میگیرد با رانت و دلار بازی، افراد خودش را به باشگاه میآورد. پرسپولیس خانه دوم ما هست و کسی نمیتواند ما را از باشگاه بیرون کند.
سلطانی بیان کرد: محسن خلیلی میگوید که مینیسک پایم در پرسپولیس پاره شد، اما من به او گفتم که ۷، ۸ سال در پرسپولیس و تیم ملی فوتبال بازی کردم و این حرفها را نزدم. همچنین خلیلی یک سال و خردهای در پرسپولیس بوده، با چه سابقهای فنونی زاده را به باشگاه پرسپولیس راه نداده است. البته خودش هم فهمید که چه کار اشتباهی کرده است.
پیشکسوت پرسپولیس اظهار کرد: تارتار دوست صمیمیام است و او آدم سالمی هست، اما ته دلم از کارهای او راضی نیستم، چون مهرههای زیادی از گل گهر به پرسپولیس آورده است. البته من برای تارتار آرزوی موفقیت میکنم. من نمیدانم در فوتبال چه خبر است و هر کسی به پرسپولیس میآید باند خودش را میآورد و محسن خلیلی دارد در پرسپولیس جولان میدهد. مثلا رضا شاهرودی سال گذشته داشت در آکادمی پرسپولیس خوب کار میکرد، اما عوضش کردند و ادموند بزیک را جایگزینش کردند.
او تصریح کرد: من برای تاج متاسف هستم که قلعه نویی را برای هدایت تیم ملی انتخاب کرد و حتی قرار است با قلعه نویی تا جام ملتهای آسیا ادامه بدهد. قلعه نویی نه سواد و نه رزومهای دارد. تیم ملی فوتبال دستاوردی در جام جهانی نداشت، اما قلعه نویی میگوید که ما در این رقابتها دستاورد داشتیم.
سلطانی گفت: الان مسئله فوتبال ما رانت و پارتی بازی شده است و اگر این مسائل کنار بروند و آدمهای فوتبالی وارد این رشته ورزشی شوند، خیلی خوب است. رسول خطیبی پارتی دارد و الان سرمربی تیم فجرشهید سپاسی شده است. سوالم این است که الان حمید درخشان و جواد نکونام کجا هستند؟ امثال درخشان و نکونام به خاطر نداشتن پارتی، تیم ندارند. خطیبی قسم میخورد که بدون پارتی و با دانش فوتبالی خود توانسته هدایت یک تیم را برعهده بگیرد. البته ما میدانیم که به وسیله داشتن پارتی توانسته سرمربی فجر شهید سپاسی شود.
سلطانی خاطر نشان کرد: مدیرعامل باشگاه فجرشهید سپاسی چه فکری کرده که خطیبی را به عنوان سرمربی تیمش انتخاب کرده است، چون خطیبی در اندازه این تیم شیرازی نیست. بزرگان فوتبال بیرون هستند، اما افرادی که پارتی دارند در داخل فوتبال حضور دارند. تا چه زمانی برخی از آقایان همچنان باید در فدراسیون فوتبال باشند و عوض هم نشوند؟ اما پیمان حدادی مدیرجوانی است و دارد صبح تا شب در باشگاه پرسپولیس کار میکند و یک مدیر واقعی محسوب میشود.
پیشکسوت پرسپولیس بیان کرد: متاسفانه اگر پرسپولیس تماشاگر نداشته باشد به مشکل میخورد. البته مالک باشگاه پرسپولیس خیلی دارد خرج میکند و هر چه خواستند در اختیار مسئولان باشگاه گذاشته است، اما سرخپوشان بدون تماشاگر دچار مشکل میشود. برخی از مدیران و مربیان فوتبال با رانت و پارتی وارد فوتبال شدند. شما در فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس یک فردی که فوتبالی باشد نمیبینید و معلوم نیست این افراد را چه کسی معرفی کرده است. فوتبال ما «ته دیگ» شده است.
سلطانی گفت: من شنیدم که به قلعه نویی قبل از اینکه به جام جهانی برود، ۱۴۰ میلیارد تومان به او دادند. در کجای دنیا به مربی که هنوز به جام جهانی نرفته است، پول میدهند؟ اگر قلعه نویی همراه با تیم ملی فوتبال نتایج خوبی در جام جهانی میگرفت و مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به او میدادند حقش بود نه اینکه بدون دستاوردی این رقم را به او دادند. ما مدیران و مربیان با لیاقت در فوتبالمان داریم، اما دلالها و ایجنتها نمیگذارند این افراد در فوتبال کار کنند.
او در پایان گفت: من چندین دوره مربیگری در کشورهای مختلف دیدهام، اما به خاطر اینکه پارتی ندارم بیرون از گود هستم. من حاضرم نصف قراردادم را به یک نفر بدهم تا پارتی ام شود و کاری کند تا هدایت یک تیم را برعهده بگیرم.