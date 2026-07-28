باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس نظرسنجی که توسط رویترز و ایپسوس در تاریخ ۲۴ تا ۲۶ ژوئیه در میان ۱،۲۴۸ بزرگسال ساکن آمریکا انجام شد، تنها ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که از حملات نظامی واشنگتن علیه ایران حمایت می‌کنند که این پایین‌ترین رقم از آغاز درگیری است.

از میان شرکت‌کنندگان، ۳۳ درصد اقدامات آمریکا علیه ایران را تأیید کردند، ۶۲ درصد مخالف بودند و ۵ درصد پاسخ روشنی ندادند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۶۹ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که رئیس‌جمهور ترامپ اهداف اقدام نظامی واشنگتن علیه تهران را به وضوح توضیح نداده است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، میزان محبوبیت ترامپ به ۳۷ درصد رسیده است. در پایان ماه ژوئن، این رقم ۳۴ درصد بود که پایین‌ترین سطح از زمان تحلیف او در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ محسوب می‌شد.

آمریکا و اسرائیل جنگ با ایران را در تاریخ ۲۸ فوریه آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که خواستار توقف فوری خصومت‌ها در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان بود. با این حال، در ساعات اولیه بامداد ۸ ژوئیه، آمریکا حملات گسترده خود به ایران را از سر گرفت و این کشور را به نقض شرایط توافقات حاصل‌شده در مورد تنگه هرمز متهم کرد.

منبع: تاس