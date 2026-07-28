باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از میزان ویرانی و رنجی که در جریان سفرش به لبنان شاهد بوده، ابراز شگفتی و تاکید کرد که تخلفات ثبت‌شده توسط دفتر او می‌تواند به منزله جنایات جنگی باشد.

او در کنفرانس مطبوعاتی که در پایان سفر دو روزه‌اش برگزار شد، گزارش داد که علاوه بر شنیدن سخنان آوارگان و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر، جامعه مدنی و هیئت‌های دیپلماتیک، با مقامات ارشد لبنانی از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر و همچنین وزرای دادگستری و امور اجتماعی دیدار کرده است.

تورک تاکید کرد که حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل، گلوله‌باران مداوم و استفاده از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت منجر به تلفات زیاد غیرنظامیان، ویرانی گسترده و آوارگی گسترده شده است.

او گفت: «دفتر من موارد نقض گسترده قوانین بین‌المللی بشردوستانه را مشاهده کرده است که برخی از آنها ممکن است طبق قوانین بین‌المللی جنایات جنگی محسوب شوند.»

روستا‌هایی که با خاک یکسان شدند

او خاطرنشان کرد که از مدرسه‌ای که به پناهگاهی برای حدود هزار آواره تبدیل شده بود، بازدید کرده و در آنجا به شهادت افرادی گوش داده است که به روستا‌های خود بازگشته و آنها را کاملا ویران یافته یافته بودند. او خاطرنشان کرد که گزارش‌هایی مبنی بر تخریب کامل روستا‌ها در جنوب رودخانه لیطانی یا غیرقابل سکونت شدن آنها وجود دارد.

تورک نگرانی خود را در مورد پیامد‌های احتمالی پایان ماموریت نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) بر «حفاظت از غیرنظامیان در جنوب» ابراز کرد و خواستار «در نظر گرفتن این موضوع هنگام بحث در مورد هرگونه ترتیبات آینده» شد.

او افزود که نیرو‌های صهیونیستی هنوز مناطق وسیعی از خاک لبنان در جنوب را اشغال کرده‌اند و استدلال کرد که رفتاری که منجر به آوارگی گسترده و جلوگیری از بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان شده است، می‌تواند جنایت بین‌المللی محسوب شود.

در عرصه داخلی، تورک بر لزوم بازسازی قرارداد اجتماعی در لبنان به گونه‌ای که احترام به حقوق همه شهروندان را تضمین کند و دولت لبنان را قادر سازد تا مسئولیت‌های خود را انجام دهد، تاکید کرد.

او از پیش‌نویس قانون لغو مجازات اعدام استقبال کرد و از مجلس نمایندگان خواست تا آن را به سرعت تصویب کند، که می‌تواند لبنان را به اولین کشور منطقه تبدیل کند که این مجازات را لغو می‌کند.

منبع: المیادین