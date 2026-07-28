رستگاری گفت: ۱۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین به همراه بیش از ۲۰ نیروی فنی و پشتیبانی به مرز‌های مهران و چذابه اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیین بدرقه اکیپ‌های عملیاتی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد برای پشتیبانی از راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، در قالب پویش مردمی «چشم‌به‌راهیم» و با حضور سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مأموریت جهادی، ۱۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین به همراه بیش از ۲۰ نفر از نیرو‌های فنی و پشتیبانی به مرز‌های مهران و چذابه اعزام شدند تا با آماده‌سازی، ایمن‌سازی مسیر‌ها و پشتیبانی از زیرساخت‌های تردد، در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مشارکت کنند. همچنین بیش از ۱۰۰ نفر از نیرو‌های راهداری و پشتیبانی در استان یزد در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، در پشتیبانی از مأموریت‌ها و خدمت‌رسانی به زائران مشارکت کنند.

 سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، در این مراسم با تأکید بر اینکه عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بزرگ‌ترین سرمایه خدمت به مردم است، اظهار کرد: حضور پرشور مجموعه راهداری استان در پشتیبانی از مراسم اربعین، تجلی روح همدلی، ایثار و خدمت بی‌منت در مسیر زائران حسینی است.

 وی افزود: اکیپ‌های اعزامی در قالب پویش «چشم‌به‌راهیم»، نماد آمادگی، تعهد و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی و مردم استان یزد برای خدمت به زائران اربعین هستند و این حضور عاشقانه، جلوه‌ای از عشق مردم دارالعباده یزد به حضرت امام حسین (ع) را به نمایش می‌گذارد.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در پایان از تلاش‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، پلیس راه استان و اداره‌کل مدیریت بحران استان قدردانی کرد و با اشاره به اینکه مسئولیت حوزه زیرساخت ستاد اربعین استان بر عهده اداره‌کل مدیریت بحران استان است، بر استمرار هماهنگی و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی تأکید کرد.

منبع؛ روابط عمومی راهداری یزد

برچسب ها: مرز های مهران ، خدمت رسانی به زائران کربلا ، نیرو‌های راهداری
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