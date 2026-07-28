مدیرعامل بانک مسکن گفت:طی یک تا دو سال اخیر، قرارداد پرداخت تسهیلات برای حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که مصوبه مربوط به تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

خورسندیان اظهار کرد: موضوع افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به دلیل آنکه جزو سیاست‌های اعتباری کشور محسوب می‌شود، باید در هیئت عالی بانک مرکزی بررسی و تصویب شود و در نهایت بانک مرکزی آن را به بانک‌ها ابلاغ کند.

وی افزود: در حال حاضر منتظر هستیم تا این موضوع در هیئت عالی بانک مرکزی مطرح و پس از جمع‌بندی نهایی به بانک مسکن ابلاغ شود و ما آمادگی کامل برای اجرای آن را داریم.

مدیرعامل بانک مسکن درباره عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: طی یک تا دو سال اخیر، قرارداد پرداخت تسهیلات برای حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده است.

وی ادامه داد: مجموع تسهیلات تعهدشده در این قراردادها حدود ۱۹۱ هزار میلیارد تومان است که تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن به متقاضیان پرداخت شده است.

خورسندیان خاطرنشان کرد: تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی نیز در چارچوب همین تعهدات قرار دارد و با تصویب و ابلاغ بانک مرکزی، پرداخت آن مطابق ضوابط اجرایی خواهد شد.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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