باشگاه خبرنگاران جوان - مربی و مدرس امداد و نجات جمعیت هلال احمر در برنامه «صبحانه ایرانی» توصیه می‌کند زائران در طول سفر اربعین از آب آشامیدنی بسته‌بندی‌شده و مواد غذایی دارای بسته‌بندی استاندارد استفاده کنند و از مصرف مواد غذایی فله و غذا‌های مانده بپرهیزند. با توجه به گرمای هوا، نگهداری غذای پخته‌شده برای وعده‌های بعدی می‌تواند خطر فساد و مسمومیت غذایی را افزایش دهد؛ بنابراین مصرف غذای گرم و تازه بهترین انتخاب است.

همچنین انتخاب خوراکی‌ها باید متناسب با شرایط گوارشی افراد باشد؛ مصرف میوه‌هایی مانند انجیر، آلو و هلو برای رفع یبوست مفید است، اما افراد مبتلا به اسهال بهتر است از موز و سیب استفاده کنند. کاهش مصرف غذا‌های چرب و سرخ‌کردنی، استفاده از لبنیات و شیر کم‌چرب و در صورت مصرف دوغ، افزودن مقداری نعنا یا پونه، از دیگر توصیه‌های تغذیه‌ای برای حفظ سلامت زائران در مسیر اربعین است.