باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا آقاداداشی سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان قزوین به مناسبت هفته گرامیداشت بیماران هموفیلی گفت: حدود ۷۰ بیمار هموفیلی در استان قزوین تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و با ثبت نشان بیماری در سامانههای الکترونیکی سازمان، از خدمات پیشبینی شده در بسته خدمتی ویژه این بیماران بهرهمند میشوند.
سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان قزوین با بیان اینکه داروهای تخصصی و خدمات بستری مرتبط با بیماری هموفیلی در مراکز دولتی به صورت رایگان ارائه میشود، اضافه کرد: بر اساس بسته خدمتی تدوین شده، ۴۷ خدمت درمانی شامل ویزیت، آزمایشهای تشخیصی، خدمات پرتوپزشکی، فیزیوتراپی و تجهیزات مصرفی نیز در مراکز دولتی به صورت رایگان و در مراکز خصوصی تا ۸۰ درصد تعرفه از محل اعتبارات سازمان بیمه سلامت و صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج تحت پوشش قرار دارد.
آقاداداشی ادامه داد: در حوزه خدمات دندانپزشکی نیز علاوه بر پوششهای عمومی بیمه سلامت، سالانه تا سقف ۱۶۵ میلیون میلیون ریال از محل صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج برای هر بیمار هموفیلی پرداخت میشود.
وی بیان کرد: بیماران هموفیلی دارای نشان بیماری در صورت مراجعه به مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت، از کاهش فرانشیز خدمات درمانی بهرهمند میشوند و در صورتی که این کاهش اعمال نشود یا بیمار از خدمات خارج از بستههای ابلاغی وزارت بهداشت استفاده کند، میتواند با ارائه مدارک و مستندات به اداره کل بیمه سلامت استان، از محل اعتبارات تبصره ذیل ماده ۹ اساسنامه و پس از بررسی در کمیته استانی، از حمایتهای مالی پیشبینی شده استفاده کند.
سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان قزوین با تاکید بر حمایت مستمر این سازمان از بیماران خاص و صعبالعلاج گفت: بیمه سلامت همواره تلاش کرده است با توسعه پوششهای بیمهای، زمینه دسترسی عادلانه بیماران به خدمات درمانی را فراهم کند.
آقاداداشی یادآور شد: تمامی بیماران مبتلا به هموفیلی از مزایای صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج بهرهمند میشوند و شرط استفاده از این حمایتها، تحت پوشش بودن بیمار در یکی از سازمانهای بیمهگر پایه است.
منبع: بیمه سلامت قزوین