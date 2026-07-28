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گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم

در انتقال خون، اولویت همواره استفاده از خون هم‌گروه است، اما در شرایط اورژانسی، گروه خونی O منفی به‌عنوان دهنده همگانی می‌تواند جان بیماران را نجات دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایط عادی، پروتکل انتقال خون بر پایه دریافت خون از گروه خونی سازگار و همسان انجام می‌شود تا بیشترین ایمنی برای بیمار فراهم شود. با این حال، در مواقع بحرانی و اورژانسی که زمان کافی برای تطابق کامل وجود ندارد، از خون گروه O منفی به‌عنوان دهنده همگانی استفاده می‌شود.

در مقابل، گروه خونی O مثبت تنها قابلیت اهدای خون به افراد دارای گروه‌های خونی O مثبت را دارد و مانند O منفی برای همه بیماران قابل استفاده نیست. به همین دلیل، مدیریت ذخایر گروه‌های خونی، به‌ویژه O منفی، در مراکز انتقال خون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

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