باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایط عادی، پروتکل انتقال خون بر پایه دریافت خون از گروه خونی سازگار و همسان انجام میشود تا بیشترین ایمنی برای بیمار فراهم شود. با این حال، در مواقع بحرانی و اورژانسی که زمان کافی برای تطابق کامل وجود ندارد، از خون گروه O منفی بهعنوان دهنده همگانی استفاده میشود.
در مقابل، گروه خونی O مثبت تنها قابلیت اهدای خون به افراد دارای گروههای خونی O مثبت را دارد و مانند O منفی برای همه بیماران قابل استفاده نیست. به همین دلیل، مدیریت ذخایر گروههای خونی، بهویژه O منفی، در مراکز انتقال خون از اهمیت ویژهای برخوردار است.