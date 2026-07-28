باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر برگزاری جلسه صبح امروز سه شنبه (۶ مرداد ۱۴۰۵) شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه که اعضای هیئت رئیسه، روسای کمیسیون‌ها، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین معاونین و دستیاران رییس مجلس حضور داشتند، گزارش هایی در خصوص مسائل جاری کشور دریافت شد و پیرامون آنها بحث و بررسی صورت گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه در این جلسه همچنین امور داخلی مجلس رسیدگی شد، اظهار کرد: مقرر شد جلسات صحن و کمیسیون های تخصصی به صورت منظم برگزار و به امور تقنینی و نظارتی با در نظر گرفتن اولویت های کشور و فرامین رهبر معظم انقلاب پرداخته شود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان از مسائل مهم کشور و دغدغه های مردم که قاعدتا از اولویت های مجلس است نام برد و اضافه کرد: در همین راستا موضوعاتی در باب معیشت مردم به ویژه در ایام پساجنگ از جمله مسائل حوزه کشاورزی، نهاده های دامی، سوخت و انرژی، بازسازی کشور، تأمین دارو، مسائل حوزه آموزش به ویژه مدارس، مسائل نیروهای مسلح و امور مرتبط با سیاست داخلی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موارد که در دستور کار نمایندگان است با قوت پیگیری شود.