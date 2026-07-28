گودرزی از بررسی اولویت‌های کشور در ایام جنگ و پساجنگ در نشست شورای هماهنگی مجلس و‌ ماموریت به کمیسیون‌های تخصصی با حضور قالیباف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر برگزاری جلسه صبح امروز سه شنبه (۶ مرداد ۱۴۰۵) شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه که اعضای هیئت رئیسه، روسای کمیسیون‌ها، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین معاونین و دستیاران رییس مجلس حضور داشتند، گزارش هایی در خصوص مسائل جاری کشور دریافت شد و پیرامون آنها بحث و بررسی صورت گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه در این جلسه همچنین امور داخلی مجلس رسیدگی شد، اظهار کرد: مقرر شد جلسات صحن و کمیسیون های تخصصی به صورت منظم برگزار و به امور تقنینی و نظارتی با در نظر گرفتن اولویت های کشور و فرامین رهبر معظم انقلاب پرداخته شود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان از مسائل مهم کشور و دغدغه های مردم که قاعدتا از اولویت های مجلس است نام برد و اضافه کرد: در همین راستا موضوعاتی در باب معیشت مردم به ویژه در ایام پساجنگ از جمله مسائل حوزه کشاورزی، نهاده های دامی، سوخت و انرژی، بازسازی کشور، تأمین دارو، مسائل حوزه آموزش به ویژه مدارس، مسائل نیروهای مسلح و امور مرتبط با سیاست داخلی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موارد که در دستور کار نمایندگان است با قوت پیگیری شود.

برچسب ها: نمایندگان مجلس ، محمدباقر قالیباف
خبرهای مرتبط
تعیین مصادیق و مجازات جنایات بین‌المللی در مجلس
گودرزی مطرح کرد؛
تصویب نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین‌المللی در مجلس
افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و تداوم ناترازی نقدینگی در سال ۱۴۰۴
جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف برگزار شد
اعلام وصول ۷ سوال از ۴ وزیر کابینه چهاردهم در جلسه وبیناری مجلس
حاجی‌بابایی: به کارفرمایان اوکراین اخطار می‌کنیم با پاسخ پشیمان‌کننده ایران مواجه خواهند شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
سخنگوی دولت: سهمیه دوم بنزین به ۵۰ لیتر کاهش یافت/ هنوز هیچ تصمیمی درباره اصلاح قیمت بنزین آزاد اتخاذ نشده است
نیکزاد: افزایش قیمت بنزین منتفی است
جزئیات جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا افزایش یافته است
تصویب نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین‌المللی در مجلس
جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف برگزار شد
افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و تداوم ناترازی نقدینگی در سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
عارف: اهل جنگ و دعوا نیستیم/ اگر جنگی به ما تحمیل شود خوب دفاع می‌کنیم
تعیین مصادیق و مجازات جنایات بین‌المللی در مجلس
تصویب نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین‌المللی در مجلس
نیکزاد: افزایش قیمت بنزین منتفی است
افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و تداوم ناترازی نقدینگی در سال ۱۴۰۴
جزئیات جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف
سخنگوی دولت: سهمیه دوم بنزین به ۵۰ لیتر کاهش یافت/ هنوز هیچ تصمیمی درباره اصلاح قیمت بنزین آزاد اتخاذ نشده است
جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف برگزار شد
هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا افزایش یافته است
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
مردم پس از شهادت رهبر با قدرت بیشتری پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند
هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست؛ صنعت باید هوشمند شود
دعا و یاری شهدای مظلوم و خانواده‌های داغدیده بدرقه راه مردم است
خرج از سرمایه رهبری، به نام وفاق
حاجی‌بابایی: به کارفرمایان اوکراین اخطار می‌کنیم با پاسخ پشیمان‌کننده ایران مواجه خواهند شد
محمدرضا عارف: دست برتر در دیپلماسی با ایران است
ورود دیوان محاسبات به ترک‌فعل‌های مؤثر در اختلال سامانه‌های بانکی
اعلام وصول ۷ سوال از ۴ وزیر کابینه چهاردهم در جلسه وبیناری مجلس