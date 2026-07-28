کمبود اعتبار، سد راه توسعه سدهای لرستان؛ اختصاص ۵.۶ همت برای نجات آب استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با تأکید بر اینکه این استان با وجود بارندگی مناسب از کمبود زیرساخت‌های ذخیره آب رنج می‌برد، از اجرای هشت پروژه مهم سدسازی و اختصاص ۵.۶ همت اعتبار برای توسعه منابع آبی خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - علیرضا کاکاوندمدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به وضعیت منابع آبی لرستان اظهار کرد: این استان با وجود قرار گرفتن در میان استان‌های پربارش کشور، همچنان از کمبود زیرساخت‌های ذخیره و مدیریت آب رنج می‌برد؛ موضوعی که سال‌ها مانع بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های آبی استان شده است. 

وی با بیان اینکه لرستان در سال آبی جاری بیش از ۵۵۰ میلی‌متر بارندگی ثبت کرده است، افزود: در حال حاضر تنها هشت سد بهره‌برداری‌شده در استان وجود دارد که مجموع ظرفیت مخازن آن‌ها کمتر از ۲۵۰ میلیون مترمکعب است؛ ظرفیتی که پاسخگوی نیازهای بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت نیست. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تکمیل زیرساخت‌های آبی را مهم‌ترین اولویت این مجموعه عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون شش سد در نقاط مختلف استان در دست ساخت است و دو پروژه مهم «سد مخمل‌کوه» و «سد معشوره» نیز با اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهور با روند مطلوبی در حال اجرا هستند. 

کاکاوند با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به لرستان افزود: در این سفر ۵.۶ همت اعتبار برای پروژه‌های سدسازی استان پیش‌بینی شده که بخش قابل توجهی از آن به پروژه‌های راهبردی اختصاص یافته است. 

وی همچنین از شتاب گرفتن عملیات اجرایی سد آب‌سرده بروجرد خبر داد و اظهار داشت: این پروژه که سال‌ها با روندی کند پیش می‌رفت، اکنون با تأمین اعتبار و افزایش تجهیزات و ماشین‌آلات، به بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان مهم‌ترین مانع تکمیل پروژه‌های آبی را محدودیت اعتبارات دانست و تصریح کرد: با حمایت استاندار، نمایندگان مردم در مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو، روند تأمین منابع مالی پروژه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

 

 

برچسب ها: سد سازی ، لرستان
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