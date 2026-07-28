رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: در راستای حمایت از تولیدات داخلی، معاونت فناوری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه خرید تجهیزات به دانشگاه‌ها اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آیین اهدای تبلت ویژه دانشجویان نابینا صبح امروز با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، رؤسا و معاونان دانشگاه برگزار شد.

در این آئین عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفت:  در سال گذشته با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، شاهد حضور ۵۰ شرکت آزمایشگاهی بودیم که این روند با مشارکت گسترده‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه یافته است.

وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه تولید محصولات آزمایشگاهی فعالیت می‌کنند که این نشان‌دهنده بلوغ اکوسیستم در این بخش است.

 وی افزود: در راستای حمایت از تولیدات داخلی، معاونت فناوری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه خرید تجهیزات به دانشگاه‌ها اختصاص داده است تا چرخه سرمایه در داخل کشور و در میان شرکت‌های دانش‌بنیان گردش کند.

رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به برنامه «مرجعیت علمی و توسعه فناوری» تصریح کرد: یکی از الزامات رسیدن به زیرساخت‌های پیشرفته در حوزه آزمون و سیاست‌گذاری، ایجاد مشارکت میان دانشگاه‌ها و تولیدکنندگان تجهیزات است. ما تلاش می‌کنیم تا از طریق حمایت از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی که محصولات خود را متناسب با نیازهای واقعی داخلی تولید می‌کنند، به توسعه فناوری کمک کنیم.

بهرامی ظهار کرد: هدف ما تقویت پیوند میان علوم پایه و کاربردی و پاسخگویی به نیازهای زیرساختی کشور است و امیدواریم با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و همکاری‌های گسترده، زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور را به سطح استانداردهای جهانی برسانیم.

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برچسب ها: حمایت دانشجویان ، دانش بنیان
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