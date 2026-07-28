«مقاومت اسلامی عراق» با صدور بیانیه‌ای، هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان با پهپاد را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «مقاومت اسلامی عراق» با صدور بیانیه‌ای، هرگونه نقش‌آفرینی در حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان را تکذیب کرد. به گزارش النشره، این گروه در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعلام کرده است که ادعا‌های عربستان مبنی بر انجام حملات از خاک عراق، نشان‌دهنده دشمنی این نظام با عراق و مردم آن است.

در ادامه این بیانیه آمده است که این اتهامات بی‌اساس، تلاشی برای پوشش ناتوانی ریاض در پاسخ به حملات مؤثر یمن است که زیرساخت‌های این کشور را هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی عراق همچنین به عربستان هشدار داده است که هرگونه اقدام متجاوزانه با پاسخی سخت مواجه خواهد شد.

این گروه در پایان بیانیه خود تأکید کرده است که عربستان به‌جای متهم کردن دیگران، باید به محاصره ظالمانه مردم یمن پایان دهد. گفتنی است عربستان پیشتر ادعا کرده بود که چند پهپاد را که از عراق به سمت تأسیسات نفتی این کشور در حرکت بودند، رهگیری و منهدم کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مقاومت عراق ، تاسیسات نفتی عربستان ، حمله پهپادی
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