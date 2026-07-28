علیرضا بیرانوند سرباز است و باید فصل آینده در یک تیم نظامی فوتبال خود را ادامه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  گفته می‌شود علیرضا بیرانوند سرباز است و باید در فصل آتی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در یک تیم نظامی فوتبال بازی کند، اما این موضوع هنوز به صورت رسمی از سازمان لیگ منتشر نشده است و شنیده‌ها حاکیست برخی افراد از جمله خود بیرانوند در تلاش است این موضوع را عقب انداخته و باز هم از پوشیدن لباس مقدس سربازی، سر باز زند.

طبق قانون علی رضا بیرانوند باید به خدمت سربازی اعزام شود، اما تلاش‌های زیادی برای این موضوع رخ داد تا او را به عنوان قهرمانی ملی (به همراه دیگر ملی پوشان) در قانون معافیت از سربازی قرار دهند، اما قطعا نظام وظیفه در مورد سرباز قهرمان دستورالعمل دارد و تیم ملی فوتبال نمی‌تواند در این چارچوب قرار بگیرد.

بیرانوند تنها امیدش برای نرفتن به سربازی تحصیل است که در این مورد تناقض زیادی وجود دارد اینکه علی بیرانوند کارشناسی ارشد را تمام کرده است یا خیر؟ آیا بیرانوند دانشجوی دکترا است یا خیر؟

شبهاتی است که وضعیت این بازیکن را برای فصل آینده در هاله‌ای از ابهام قرار داده است و انتظار می‌رود هر چه سریعتر این اتفاق رقم بخورد و همانند دیگر هموطنان کشورمان و دیگر فوتبالیست‌ها علیرضا بیرانوند هم لباس مقدس سربازی را به تن کند مگر اینکه مصونیت بیرانوند که در پرونده‌های انضباطی‌اش در فدراسیون فوتبال مشهود بود، بتواند در سربازی هم برای او ایجاد مصونیت کند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، علی رضا بیرانوند
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
روزهای حظور در تیم ملی به عنوان روزهای سربازی درنظر کرفته شود
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
وای به روزی که گدا معتبر گردد
۳
۱۰
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-
ناشناس
۱۲:۴۶ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
الحق که آبروی ایرانو درجام جهانی خرید
۱۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
خبر پیروزی چی ها
۱۲:۴۲ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
بوی سوختگی میاد
۴
۵
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