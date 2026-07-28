باشگاه خبرنگاران جوان - کریم ذولفقاری روز سه‌شنبه در گردهمایی روسای ادارات امور فناوری‌های مکانیزه جهاد کشاورزی سراسر کشور در اراک، افزود: باوجود شرایط بسیار سخت اقتصادی، بانک کشاورزی در تمامی ابعاد سیاست‌گذاری و تسهیلات، از وزارت جهاد کشاورزی حمایت کرده و این همکاری مستمر، عامل اصلی پایداری در حوزه مکانیزاسیون است.

وی با ارائه آماری از روند رشد تسهیلات، اظهار کرد: حجم تسهیلات تخصصی در این حوزه با رشدی مداوم همراه بوده است، به طوری که این رقم از حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال‌های گذشته، به ۶۰ هزار میلیارد ریال در سال گذشته و اکنون به ۸۰ هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده است که نشان‌دهنده رشد سالانه بیش از ۱۰ درصد در جذب منابع است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: بیش از ۹۵ درصد تسهیلات به هدف رسیده و این موضوع رضایت بالایی را در میان کشاورزان ایجاد کرده است، در واقع، حوزه مکانیزاسیون امروز یکی از قابل‌اعتمادترین بخش‌ها از نظر گردش منابع در وزارت جهاد کشاورزی است.

ذولفقاری عنوان کرد: در وزارتخانه تاکید بر این است که حمایت صرفاً محدود به کمباین‌سازی نباشد، بلکه هدف اصلی حمایت از تولید و توسعه ظرفیت‌های کشاورزی است.

وی عنوان‌کرد: تمرکز وزارتخانه بر حمایت از تولید است نه صرفاً کمباین‌سازی، چراکه فرسودگی ناوگان برداشت، سالانه باعث هدررفت غلات و خسارت‌های اقتصادی به منابع پایه کشور می‌شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت تولید داخلی گفت: در حالی که تنها سه شرکت در کشور به تولید کمباین مشغول هستند و میزان تولید آن‌ها بسیار محدود است، ناگزیر هستیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم تا از این خسارت‌های میلیاردی جلوگیری شود.