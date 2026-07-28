ژاپن پس از زلزله ۷.۱ ریشتری در جنوب غربی این کشور هشدار سونامی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ژاپن روز سه‌شنبه پس از وقوع زلزله‌ای به بزرگای ۷.۱ در استان کوماموتو در جنوب غربی این کشور، هشدار سونامی صادر کرد.

بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، این زلزله در ساعت ۴:۲۸ بعد از ظهر به وقت محلی (۰۷:۲۸ به وقت گرینویچ) در عمق ۱۰ کیلومتری (۶.۲ مایل) رخ داد.

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GEOFON) ابتدا بزرگای این زلزله را ۶.۴ اندازه‌گیری کرد و سپس آن را به ۶.۸ اصلاح نمود.

دفتر مدیریت بلایای طبیعی کابینه ژاپن اعلام کرد که هشدار سونامی برای دریای آریاکه و یاتسوشیرو صادر شده است و از ساکنان خواست فوراً مناطق ساحلی را ترک کرده و تا زمان لغو هشدار از آنها دور بمانند.

گزارش فوری از تلفات جانی یا خسارات مالی منتشر نشده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: زلزله ، ژاپن ، هشدار سونامی
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