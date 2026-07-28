باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین محمدی روز سهشنبه در آیین بزرگداشت روز ملی مهارت گزارشی از اقدامات تحولی و دستاوردهای یکساله این سازمان ارائه داد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سردار باقری، مبدع مهارتآموزی در ستاد کل نیروهای مسلح، اظهار داشت: سال گذشته کشور شرایط سختی را پشت سر گذاشت و سازمان آموزش فنی و حرفهای نیز در این مسیر شهدایی را تقدیم انقلاب کرد.
وی افزود: سال قبل مراکز آموزش فنی و حرفهای ما در اسدآباد همدان و استان لرستان مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفتند، اما این شهادتها و سختیها نهفقط چرخ آموزش را متوقف نکرد، بلکه همکاران و داوطلبان ما در قالب طرح امداد ایران ماهر با تمام توان در کنار مردم ایستادند تا نشان دهند پنجههای کارآمد و تلاشگر این مرزوبوم همواره گرهگشای مشکلات کشور هستند.
محمدی با اشاره به رویکرد فرابخشی سازمان در جذب منابع یادآورشد: با وجود محدودیتهای بودجهای، توانستیم بالغ بر ۲.۵ همت منابع مالی را از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای بینالمللی جذب و صرف توسعه زیرساختهای آموزشی کنیم.
وی به همکاری استراتژیک با وزارت آموزش و پرورش اشاره و اضافه کرد: سال گذشته با اجرای طرح مشترک همنواز، ۵۰ هزار دانشآموز در مراکز فنی و حرفهای مشغول به تحصیل شدند؛ اقدامی که اگر میخواست با ساخت هنرستانهای جدید انجام شود، نیازمند سرمایهگذاری سنگینی بالغ بر ۳۵ همت بود. این ظرفیت در سال جاری به ۱۰۰ هزار دانشآموز افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر کار به تشریح اقدامات عملیاتی سازمان برای حمایت از اشتغال جوانان پرداخت و گفت: در سال گذشته با اجرای طرح کارآفن، نزدیک به ۵۰ فروشگاه فیزیکی را در سراسر کشور جهت عرضه مستقیم محصولات مهارتآموزان راهاندازی کردیم. همچنین با ایجاد یک سکوی پویای آنلاین، زنجیره اتصال مستقیم زحمات و محصولات هنرجویان به بازار کار و تضمین معاش آنها را تکمیل کردهایم.
محمدی با اعلام برگزاری موفق مسابقات ملی و بینالمللی مهارت خاطر نشان کرد: این کارزار بزرگ ملی با مشارکت فعال صنایع و دستگاههای اجرایی از استان اصفهان و با حضور رئیسجمهور آغاز شد. بیش از ۱۰ هزار نفر در مرحله مقدماتی در ۳۸ رشته به رقابت پرداختند. حاصل این رویداد بزرگ، انتخاب اعضای تیم ملی مهارت ایران است که پس از ماهها حضور در اردوهای فشرده شبانهروزی، شهریورماه امسال عازم مسابقات جهانی شانگهای چین خواهند شد تا در تراز بینالمللی برای کشور افتخارآفرینی کنند.
وی با قدردانی از همکاری کشورهای دوست بهویژه کره جنوبی در ارتقای زیرساختها، از برنامهریزی برای توسعه همکاریهای مهارتی با کشور چین خبر داد.
انقلاب دیجیتال و رونمایی از تسهیلات اعتباری آموزش مهارتی
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای از آغاز رسمی تحول دیجیتال در این سازمان خبر داد و گفت: سامانه مشاوره، هدایت آموزشی و اتصال به اشتغال را فعال کردهایم و در تلاشیم با همکاری شستا و سایر ظرفیتهای وزارتخانه، سامانههای کلیدی سجاد و "LMIS" (سامانه اطلاعات بازار کار) را توسعه دهیم.
محمدی از رونمایی سرویس تسهیلات اعتباری خبر داد و افزود: این ابزار جدید مالی به کارآموزان امکان میدهد تا با استفاده از تسهیلات بانکی، هزینههای آموزش و خرید ابزار و کالاهای تخصصی کار خود را تأمین کنند.
وی با اشاره به همراهی ویژه دولت چهاردهم و شورای عالی مهارت، استقرار نظام صلاحیت حرفهای کشور را بزرگترین گام در جهت استانداردسازی مشاغل و خدمات دانست و ادامه داد: امروز با حضور معاون اول رئیسجمهور، مجوز اولین مرکز صلاحیت حرفهای کشور صادر میشود. این امر به معنای استانداردسازی منابع انسانی و ارتقای کیفیت مشاغل است. مهارتآموزی متعلق به یک دستگاه خاص نیست.