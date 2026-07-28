معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ۱۵۸ بیمار مبتلا به هپاتیت C در راستای اجرای برنامه‌ کشوری حذف هپاتیت از ابتدای سالجاری تاکنون در این استان به صورت رایگان مداوا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی گلشائیان اظهارکرد: این افراد بیشتر از میان مراجعهکنندگان به مراکز کاهش آسیب و زندانیان شناساییشده در طرحهای غربالگری بودند.
وی افزود: در راستای تداوم طرح بیماریابی فعال، سه هزار کیت جدید تشخیص هپاتیت C در استان توزیع شد تا روند شناسایی بیماران سرعت گیرد همچنین مداخلات درمانی در زمان مناسب انجام شود.
گلشائیان با تاکید بر اهمیت آگاهیبخشی و مراجعه بهموقع برای پیشگیری از عوارض بیماری بیان کرد: افراد در معرض خطر یا کسانی که نشانههایی از ابتلا را در خود احساس میکنند، میتوانند برای انجام مشاوره، آزمایش و درمان رایگان به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری در استان مراجعه کنند.
وی درباره راههای انتقال این بیماری گفت: هپاتیت C از طریق تماس با خون آلوده به بدن منتقل میشود با این توضیح که استفاده مشترک از سرنگ در میان مصرفکنندگان مواد مخدر، انجام تتو و خالکوبی با وسایل غیربهداشتی، استفاده از وسایل تیز شخصی دیگران همچون تیغ یا قیچی، و انتقال خون آلوده از مهمترین راههای انتقال این بیماری است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: با توجه به پیشرفتهای دارویی در کشور، درمان هپاتیت C بسیار مؤثر و در دسترس است و بیماران میتوانند با پیگیری بهموقع، بهبودی کامل خود را به دست آورند.
گلشائیان عنوان کرد: تحقق اهداف حذف هپاتیت C، نه تنها یک موفقیت ملی، بلکه افتخاری ماندگار در عرصه بینالمللی برای نظام سلامت کشور محسوب می شود.