یک شبکه صهیونیستی مدعی شد که نتانیاهو به آمریکا می‌رود تا با ادعا‌های جدید ترامپ را به جنگ دوباره با ایران بکشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه صهیونیستی کان امروز سه‌شنبه، همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نسخت‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل به آمریکا مدعی شد که نتانیاهو قصد دارد اطلاعات جدیدی را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ارائه کند که به ادعای آن، ایران همزمان با مذاکرات جاری میان واشنگتن و تهران، همچنان به توسعه تاسیسات هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.

پیشتر نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که در دیدار آتی خود با ترامپ درباره طیفی از موضوعات کلیدی گفت‌وگو خواهد کرد که پرونده ایران در صدر اولویت‌های این مذاکرات قرار دارد.

شب گذشته رئیس جمهور آمریکا مجددا گفت که واشنگتن هم اکنون در حال مذاکره با ایران است. او مدعی شد: هم اکنون در حال مذاکره با ایران هستیم و مذاکرات خوب است.

پیش از این رسانه‌های آمریکایی فاش کردند که پنتاگون به کاخ سفید اطلاع داده است که درپی درگیری مجدد با ایران ذخایر تسلیحات کلیدی این کشور از جمله سامانه‌هایی مانند پاتریوت و تاد درحال اتمام هستند. پس از این افشاگری آمریکا حملات خود را متوقف کرده و خواستار مذاکره شد.

منبع: عکا

برچسب ها: جنگ با ایران ، ترامپ و نتانیاهو
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