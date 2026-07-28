گروه فلسطینی حماس اعلام کرد که هیئت آن امروز برای ازسرگیری مذاکرات درباره اجرای مرحله دوم «آتش‌بس» با اسرائیل، عازم قاهره است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در بیانیه‌ای آمده است که هیئت حماس قرار است با میانجی‌گرانی از مصر، قطر و ترکیه و همچنین جناح‌های فلسطینی دیدار کند تا «آتش‌بس را تثبیت کرده و اجرای تمام تعهدات توافق‌شده را تضمین نماید.»

هدف از این «آتش‌بس» توقف جنگ نسل‌کشی اسرائیل بود که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد. با این حال، اسرائیل بار‌ها این توافق را نقض کرده و مذاکرات برگزارشده تاکنون نیز برای انتقال به مرحله دوم ثمربخش نبوده است.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی دیروز به نقل از یک منبع گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم به وزرای کابینه خود اطلاع داده است که آمریکا بر خروج نیرو‌های اسرائیلی از نوار غزه، لبنان و سوریه اصرار دارد و این نشان می‌دهد که او قصد دارد درخواست واشنگتن را رد کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، آتش بس غزه
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