باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت موشک خیبرشکن به دلیل برد بالا، تحرک، هزینه پایین و قابلیت مانور در مرحله پرواز، به یکی از مهمترین ابزارهای موشکی ایران تبدیل شده است. این روزنامه همچنین مدعی شد ایران با بهرهگیری از مسیرهای پروازی متنوع، حملات ترکیبی و تجربه درگیریهای گذشته، تاکتیکهای موشکی خود را برای افزایش احتمال عبور از سامانههای دفاعی پیشرفته بهروزرسانی کرده است.
نیویورک تایمز نیز پیشتر گزارش داده بود که پهپادهای ارزانقیمت ایرانی از جمله شاهد ۱۳۶، با تحمیل هزینههای سنگین به سامانههای دفاع هوایی، معادلات اقتصادی جنگ مدرن را تغییر دادهاند. بر اساس این گزارشها، اختلاف قابلتوجه میان هزینه تولید موشکها و پهپادهای ایرانی با قیمت رهگیرهای مورد استفاده برای مقابله با آنها، به یکی از چالشهای اصلی دفاع هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.