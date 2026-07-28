باشگاه خبرنگاران جوان - یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی با افزایش ۶۴ هزار میلیارد تومانی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده‌است.

بخشی از تأمین ناترازی نقدینگی بانک‌ها از مسیر «اضافه‌برداشت از بانک مرکزی» به «تامین کسری از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی» منتقل شده؛ به‌نحوی که متوسط روزانه سپرده‌پذیری در بازار بین‌بانکی با رشد بیش از ۵۰۰ درصدی، از ۶۳ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۷۹ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

دیوان محاسبات تأکید می‌کند، تداوم ناترازی نقدینگی شبکه بانکی و افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد پایه پولی، تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی در مهار تورم را با مخاطره مواجه خواهدساخت.