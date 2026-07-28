معاون توسعه و نظارت بر مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: اجرای کامل بیمه این معلمان، مطالبه جدی و قطعی وزارت آموزش و پرورش از همه استان‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اسلامی‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از برخی مدارس و آموزشگاه‌های غیردولتی شهر یاسوج و دیدار با معلمان این مراکز، اظهار کرد: حضور در کنار معلمان مدارس غیردولتی فرصتی ارزشمند برای شنیدن دغدغه‌ها و قدردانی از تلاش‌های قشر پرتلاش، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار نظام تعلیم و تربیت است.

صیانت از حقوق معلمان، محور سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر، ساماندهی وضعیت بیمه معلمان مدارس غیردولتی بوده است، افزود: این موضوع اکنون از پشتوانه قانونی برخوردار است، بخشنامه‌های لازم به استان‌ها ابلاغ شده و انتظار داریم اجرای آن به صورت کامل و دقیق در سراسر کشور دنبال شود.

معاون توسعه و نظارت بر مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: از دشواری‌های اقتصادی و مشکلات مؤسسان مدارس غیردولتی آگاه هستیم، اما در کنار حمایت از مؤسسان، حفظ کرامت، امنیت شغلی و حقوق قانونی معلمان نیز از اولویت‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش است.

ارتقای جایگاه حرفه‌ای معلمان مدارس غیردولتی

وی با اشاره به تغییر نگاه این وزارتخانه نسبت به معلمان مدارس غیردولتی گفت: امروز امکان حضور این معلمان در دوره‌های ضمن خدمت، بهره‌مندی از خدمات آموزشی، دسترسی به پنل‌های تخصصی و صدور کارت شناسایی ویژه برای آنان فراهم شده که گام مهمی در جهت ارتقای جایگاه حرفه‌ای و هویت سازمانی آنان به شمار می‌رود.

درخشان افزود: در گذشته بسیاری از معلمان مدارس غیردولتی از برخی خدمات حرفه‌ای محروم بودند، اما امروز تلاش شده است این فاصله کاهش یابد و زمینه بهره‌مندی آنان از امکانات آموزشی و توانمندسازی بیش از گذشته فراهم شود.

آرامش معلم، تضمین‌کننده کیفیت تعلیم و تربیت

اسلامی‌نژاد با تأکید بر اینکه معلمان، سازندگان سرمایه انسانی کشور هستند، اظهار کرد: آینده ایران اسلامی در کلاس‌های درس رقم می‌خورد و اگر معلم از امنیت شغلی، آرامش خاطر و انگیزه کافی برخوردار باشد، می‌تواند با توان بیشتری در مسیر تربیت نسل آینده گام بردارد.

وی ادامه داد: حال خوب معلم، به حال خوب دانش‌آموز منجر می‌شود؛ حال خوب دانش‌آموز، خانواده را امیدوارتر می‌کند و در نهایت جامعه‌ای بانشاط‌تر و برخوردار از سرمایه انسانی توانمند شکل خواهد گرفت.

گفت‌وگوی مستقیم با معلمان و پیگیری مطالبات

معاون توسعه و نظارت بر مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در ادامه این بازدید، پای سخنان معلمان نشست و از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان قرار گرفت.

وی تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش خود را متعهد می‌داند ارتباط مستقیم با معلمان مدارس غیردولتی را تقویت کرده و مطالبات آنان را تا حصول نتیجه پیگیری کند تا زمینه ارتقای کیفیت آموزش، افزایش رضایتمندی معلمان و ارائه خدمات آموزشی مطلوب‌تر به دانش‌آموزان فراهم شود.

برچسب ها: بیمه معلمان ، مدارس غیر انتفاعی
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