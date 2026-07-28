باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه سفر به ترکمنستان از برگزاری نشست‌های مشترک با مقامات ارشد این کشور خبر داد و گفت: در این سفر، موضوعات مهمی از جمله ارتقای کیفیت و کمیت ناوگان حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و همکاری‌های حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: امروز با افتخار در ترکمنستان حضور پیدا کردیم و جلسه بسیار مؤثری با رئیس‌جمهور ترکمنستان، وزیر حمل‌ونقل، وزیر امور خارجه و رئیس کمیسیون اقتصادی این کشور داشتیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در این نشست‌ها، موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت و کمیت ناوگان حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌ها در تمامی بخش‌های حمل‌ونقلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

صادق ادامه داد: همچنین همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی، به‌ویژه موضوعات مرتبط با گاز و برق، مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر گسترش همکاری‌ها در این بخش‌ها تأکید کردند.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد کمیته‌ای ذیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان تشکیل شود تا موضوعات مطرح‌شده از سوی دو طرف به‌صورت مستمر پیگیری و در مسیر اجرایی و عملیاتی شدن قرار گیرد.