وزیر راه و شهرسازی گفت:موضوعات حمل‌ونقل و انرژی در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان پیگیری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه سفر به ترکمنستان از برگزاری نشست‌های مشترک با مقامات ارشد این کشور خبر داد و گفت: در این سفر، موضوعات مهمی از جمله ارتقای کیفیت و کمیت ناوگان حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و همکاری‌های حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: امروز با افتخار در ترکمنستان حضور پیدا کردیم و جلسه بسیار مؤثری با رئیس‌جمهور ترکمنستان، وزیر حمل‌ونقل، وزیر امور خارجه و رئیس کمیسیون اقتصادی این کشور داشتیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در این نشست‌ها، موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت و کمیت ناوگان حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌ها در تمامی بخش‌های حمل‌ونقلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

صادق ادامه داد: همچنین همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی، به‌ویژه موضوعات مرتبط با گاز و برق، مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر گسترش همکاری‌ها در این بخش‌ها تأکید کردند.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد کمیته‌ای ذیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان تشکیل شود تا موضوعات مطرح‌شده از سوی دو طرف به‌صورت مستمر پیگیری و در مسیر اجرایی و عملیاتی شدن قرار گیرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، وزارت راه و شهرسازی
خبرهای مرتبط
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرا شد/ پرداخت مستقیم حقوق و بیمه در راه است
قیمت‌های پیشنهادی اجاره در برخی مناطق برای مستأجران آزاردهنده است
بودجه امسال اعتباری برای تولید دارو در نظر نگرفته است
آغاز تولید نخستین کامیونت اتوماتیک ایران
تاخیر در پرداخت مطالبات کشت سال آینده گندم را دچار چالش می‌کند
اعمال مدیریت اُفت فشار آب امسال مانند سال گذشته گسترده نیست+ فیلم
کمبود ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی صنعت دارو/ بیمه‌ها توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارند
مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود؛ مدیریت شبه دولتی سهام عدالت، منافع مردم را به خطر انداخته است
ناترازی انرژی کل زنجیره فولاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است
سازمان هواپیمایی کشوری: عرضه بلیت پرواز‌های اربعین به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود
آخرین اخبار
خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون تن رسید/پرداخت ۳۰ درصد مطالبات گندمکاران
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری از فردا آغاز می‌شود
توافق ایران و ترکمنستان برای پیگیری عملیاتی همکاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل، گاز و برق +فیلم
مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود؛ مدیریت شبه دولتی سهام عدالت، منافع مردم را به خطر انداخته است
کاهش ۱۰۰ همتی ناترازی بانک مسکن /هدف‌گذاری برای صفر شدن ناترازی تا پایان ۱۴۰۵
بررسی چشم‌انداز توسعه همکاری‌های ایران و ترکمنستان در جلسه روسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور
آغاز تولید نخستین کامیونت اتوماتیک ایران
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
شناسایی ۸۶۱ فعال بازار طلا توسط مالیات/ کارپوشه اقتصادی ایرانیان پایگاه جدید داده‌های اقتصادی
اعمال مدیریت اُفت فشار آب امسال مانند سال گذشته گسترده نیست+ فیلم
صرفه جویی کمتر از یک درصدی سوخت امنیت غذایی کشور را دچار مخاطره می‌کند
سازمان هواپیمایی کشوری: عرضه بلیت پرواز‌های اربعین به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود
ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرا شد/ پرداخت مستقیم حقوق و بیمه در راه است
ناترازی انرژی کل زنجیره فولاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است
قیمت‌های پیشنهادی اجاره در برخی مناطق برای مستأجران آزاردهنده است
تاخیر در پرداخت مطالبات کشت سال آینده گندم را دچار چالش می‌کند
بودجه امسال اعتباری برای تولید دارو در نظر نگرفته است
کمبود ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی صنعت دارو/ بیمه‌ها توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارند
تهرانی‌ها در روزهای گرم کمتر آب مصرف کردند/ ضرورت تداوم مدیریت مصرف+ فیلم
دمای هوای شهرهای شمالی خنک می‌شود
شکاف ۳۹۵ همتی در درآمد و هزینه صنعت برق
پرداخت ۹۷۶ ميليارد ريال تسهیلات ودیعه مسکن موقت/بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی
رفع ناترازی انرژی بخش صنعت با دستور رئیس‌جمهور
تولید گندم از ۱۴ میلیون تن فراتر می‌رود
ترافیک سنگین در محور کرج - قزوین
تامین آب پایانه‌های مرزی برای اربعین بدون مشکل انجام می‌شود+ فیلم
خرید ۲.۸۷ میلیون تنی گندم توسط شبکه تعاونی‌های روستایی
رشد ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه امسال/شناسایی ۱۷۶ هزار مورد تخلف در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان
افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال
بهترین سایت رزرو هتل در ایران؛ بررسی و مقایسه ۶ پلتفرم برتر گردشگری