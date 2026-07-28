باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قیمت نفت روز سهشنبه به دلیل توقف درگیری بین واشنگتن و تهران، که باعث ایجاد خوشبینی نسبت به ازسرگیری جریان نفت از منطقه شد، ۲.۵ درصد کاهش یافت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دیروز اعلام کرد که کشورش در حال حاضر درگیر مذاکرات «دوستانه» با ایران است. رئیسجمهور آمریکا همچنین نشان داد که «شانس خوبی» برای دستیابی دو طرف به توافق صلح وجود دارد.
در همین حال، تهران استدلال کرد که محاصره دریایی آمریکا که همچنان پابرجاست، «ادامه جنگ» را نشان میدهد.
نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ماه سپتامبر، ۲.۲۸ درصد کاهش یافت و در ساعت ۴:۰۴ بامداد بهوقت شرقی به ۸۰.۷۲ دلار در هر بشکه فروخته شد. دو دقیقه بعد، نفت برنت برای همان ماه، ۲.۷۶ درصد سقوط کرد و به ۸۵.۹۲ دلار در هر بشکه رسید.
منبع: رویترز