باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از استقرار واحد دندانپزشکی بیمارستان مرزی شهید حاج قاسم سلیمانی در مرز شلمچه خبر داد و گفت: هم‌راستا با خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، این واحد آماده ارائه خدمات اورژانسی دندانپزشکی به‌صورت رایگان به زائران است.

فرشید بهشتی روز سه‌شنبه اظهار کرد: در اربعین سال گذشته حدود ۶۰۰ نفر از زائران از خدمات اورژانسی دندانپزشکی این بیمارستان بهره‌مند شدند و امسال نیز با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده، تیم درمانی با آمادگی کامل در مرز شلمچه مستقر شده است.

وی افزود: پنج دندانپزشک به همراه ۹ دستیار از پنجم تا سیزدهم شهریورماه، در قالب شیفت‌های ۱۲ ساعته (از ساعت هشت صبح تا پاسی از شب)، خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز زائران را ارائه می‌دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تاکید بر رایگان بودن تمامی خدمات دندانپزشکی ارائه‌شده در این مرکز، بیان کرد: استقرار این واحد درمانی با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت، کاهش دغدغه زائران و ارائه خدمات فوری به افرادی انجام شده است که در طول مسیر پیاده‌روی اربعین با درد یا سایر فوریت‌های دندانپزشکی مواجه می‌شوند.