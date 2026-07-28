رییس کلانتری ۱۳ شهید رجایی یزد از دستگیری زوج سارق طلای کودکان در این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ضیاالدین صابری گفت: با توجه به بروز سرقت طلاجات از کودکان در "پارک غدیر" و پارک "کوچه بیوک" مأموران کلانتری با کار اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی، سارقان را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضایی، زوج سارق را در مخفیگاهشان دستگیر و به اداره پلیس، منتقل کردند.

رئیس کلانتری ۱۳ شهید رجایی یزد گفت: سارقان به ۱۰ فقره سرقت طلاهای کودکان و اطفال در پارک ها اعتراف کردند و روانه دادسرا شدند.

والدین باید از آراستن کودکان به زیورآلات قیمتی هنگام بازی در کوچه یا حضور در پارک‌ها و معابر شلوغ پرهیز کنند و در این مکان ها رفت و آمد کودکان خود را زیرنظر داشته باشند و از آنها مراقبت کنند.