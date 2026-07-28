پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ مرداد (مسیر‌های رفت تا ۳۱ مرداد و مسیر‌های برگشت تا اول شهریور) از روز چهارشنبه ۷ مردادماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش فروش بلیت در کلیه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۷ مردادماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۷ مردادماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

برچسب ها: بلیت قطار ، پیش فروش
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