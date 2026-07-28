نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت بنزین منتفی است، گفت: جابه‌جایی سهمیه بنزین انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار شد، در تذکری با اشاره به انتشار اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، گفت: صدا‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین شنیده می‌شود که نگران‌کننده است چرا که افزایش قیمت بنزین بر تمام کالا‌ها و خدمات اثر می‌گذارد و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی افزود: در شرایط جنگی، طرح چنین موضوعاتی درست نیست و هیأت رئیسه مجلس باید این موضوع را پیگیری کرده و مانع از افزایش قیمت بنزین شود.

علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی درباره قیمت بنزین گفت: روز گذشته جلسه‌ای با پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، داشتیم که در این جلسه درباره موضوع بنزین نیز توضیحاتی ارائه شد.

وی ادامه داد: طبق توضیحات پورمحمدی، دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا سهمیه بنزین جابه‌جا شود یا قیمت بنزین افزایش پیدا کند.

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه دولت موضوع تصمیم‌گیری درباره بنزین را به پورمحمدی محول کرده است، تصریح کرد: طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت بنزین منتفی است و جابه‌جایی سهمیه انجام خواهد شد.

نیکزاد همچنین درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در مقابل خرید ۶.۸ میلیون تن گندم پرداخت شده است و قرار شد تا ۲۲ مردادماه نیز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شود که در مجموع میزان پرداختی به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

برچسب ها: قیمت بنزین ، افزایش قیمت بنزین
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