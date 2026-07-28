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تنگه هرمز؛ پاشنه آشیل آمریکا در جنگ تاب‌آوری با ایران + فیلم

بررسی تحولات بازار انرژی و ذخایر نفتی آمریکا نشان می‌دهد تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محور‌های جنگ تاب‌آوری میان ایران و آمریکا تبدیل شده و فشار‌های ناشی از اختلال در عرضه نفت، اهمیت این آبراه را دوچندان کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اهداف اولیه آمریکا در جنگ افروزی علیه ایران به مرور تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی و انرژی قرار گرفته و تنگه هرمز به مهم‌ترین میدان تقابل تبدیل شده است.  کاهش عرضه نفت، افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد بهای سوخت، فشار قابل توجهی بر بازارهای جهانی و سیاست‌گذاران آمریکایی وارد کرده است.

 استفاده از ذخایر راهبردی، افزایش تولید، بهره‌گیری از خطوط لوله جایگزین و مدیریت مصرف تنها بخشی از کسری عرضه را جبران کرده و کاهش سطح ذخایر نفتی آمریکا همچنان ادامه دارد. تداوم این روند، بازگشایی تنگه هرمز را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های واشنگتن در مدیریت بحران انرژی تبدیل کرده است.

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