باشگاه خبرنگاران جوان - اهداف اولیه آمریکا در جنگ افروزی علیه ایران به مرور تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی و انرژی قرار گرفته و تنگه هرمز به مهم‌ترین میدان تقابل تبدیل شده است. کاهش عرضه نفت، افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد بهای سوخت، فشار قابل توجهی بر بازارهای جهانی و سیاست‌گذاران آمریکایی وارد کرده است.

استفاده از ذخایر راهبردی، افزایش تولید، بهره‌گیری از خطوط لوله جایگزین و مدیریت مصرف تنها بخشی از کسری عرضه را جبران کرده و کاهش سطح ذخایر نفتی آمریکا همچنان ادامه دارد. تداوم این روند، بازگشایی تنگه هرمز را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های واشنگتن در مدیریت بحران انرژی تبدیل کرده است.