ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به بیش از ۲۴۰۰ زائر اربعین در مرز باشماق

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی باشماق مریوان، تیم‌های اورژانس، درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان با استقرار در این مرز، خدمات گسترده‌ای را برای حفظ سلامت زائران ارائه می‌کنند.

بر اساس گزارش کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی استان کردستان، در روز پنجم مردادماه در مجموع ۱۱۸ بیمار و مصدوم خدمات درمانی و امدادی دریافت کردند که از این تعداد، ۱۱۵ نفر به بیمارستان سیار مستقر در مرز مراجعه کردند، ۲ نفر توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ امدادرسانی شدند و یک نفر نیز به مرکز درمانی بوعلی مراجعه کرد.

در بخش بهداشت و پیشگیری نیز هفت تیم بهداشتی متشکل از ۱۴ کارشناس، به صورت میدانی بر وضعیت بهداشت مرز نظارت داشتند. در این مدت ۴۳ مورد بازرسی از موکب‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شد و ۴۵ مورد نمونه‌گیری بهداشتی از زائران و خادمان صورت گرفت.

همچنین کارشناسان بهداشت موفق به شناسایی و معدوم‌سازی سه مورد مواد غذایی غیرمجاز به وزن ۲۰ کیلوگرم شدند تا از بروز هرگونه تهدید برای سلامت زائران جلوگیری شود.

در بخش مراقبت‌های مرزی نیز ۲ هزار و ۲۹۴ زائر هنگام ورود از مرز باشماق تحت غربالگری و مراقبت‌های بهداشتی قرار گرفتند تا روند تردد زائران با رعایت کامل موازین بهداشتی انجام شود.

روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد تمامی نیروهای امدادی، درمانی و بهداشتی تا پایان عملیات اربعین و بازگشت آخرین زائر، به صورت شبانه‌روزی در مرز باشماق و محورهای مواصلاتی استان آماده خدمت‌رسانی خواهند بود.