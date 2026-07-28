ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به بیش از ۲۴۰۰ زائر اربعین در مرز باشماق

بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ زائر اربعین حسینی در پنجم مردادماه از خدمات درمانی، امدادی، بهداشتی و غربالگری در مرز بین‌المللی باشماق مریوان بهره‌مند شدند و نیروهای امدادی و درمانی همچنان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی باشماق مریوان، تیم‌های اورژانس، درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان با استقرار در این مرز، خدمات گسترده‌ای را برای حفظ سلامت زائران ارائه می‌کنند.

بر اساس گزارش کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی استان کردستان، در روز پنجم مردادماه در مجموع ۱۱۸ بیمار و مصدوم خدمات درمانی و امدادی دریافت کردند که از این تعداد، ۱۱۵ نفر به بیمارستان سیار مستقر در مرز مراجعه کردند، ۲ نفر توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ امدادرسانی شدند و یک نفر نیز به مرکز درمانی بوعلی مراجعه کرد.

در بخش بهداشت و پیشگیری نیز هفت تیم بهداشتی متشکل از ۱۴ کارشناس، به صورت میدانی بر وضعیت بهداشت مرز نظارت داشتند. در این مدت ۴۳ مورد بازرسی از موکب‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شد و ۴۵ مورد نمونه‌گیری بهداشتی از زائران و خادمان صورت گرفت.

همچنین کارشناسان بهداشت موفق به شناسایی و معدوم‌سازی سه مورد مواد غذایی غیرمجاز به وزن ۲۰ کیلوگرم شدند تا از بروز هرگونه تهدید برای سلامت زائران جلوگیری شود.

در بخش مراقبت‌های مرزی نیز ۲ هزار و ۲۹۴ زائر هنگام ورود از مرز باشماق تحت غربالگری و مراقبت‌های بهداشتی قرار گرفتند تا روند تردد زائران با رعایت کامل موازین بهداشتی انجام شود.

روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد تمامی نیروهای امدادی، درمانی و بهداشتی تا پایان عملیات اربعین و بازگشت آخرین زائر، به صورت شبانه‌روزی در مرز باشماق و محورهای مواصلاتی استان آماده خدمت‌رسانی خواهند بود.

برچسب ها: اربعین ، زائران ، امام حسین ، باشماق ، اورژانس ، کردستان
خبرهای مرتبط
وزیر کشور:
تا این لحظه برای تامین اتوبوس مشکلی نداشته ایم
فرمانده قرارگاه اربعین حسینی فراجا:
مرز مهران گذرگاه اصلی عتبات عالیات در کشور است
رشد ۲ برابری ثبت نام زائران اربعین در کردستان
جانشین پلیس راهور خبر داد
افزایش حجم بازگشت زائران اربعین در مهران
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام خبر داد
جابجایی ۲۰۰ هزار زائر توسط ناوگان اتوبوسی در ایلام
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام خبر داد
احداث ۱۲۰ غرفه صنایع دستی در مسیر بازگشت زائران حسینی
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام خبر داد
اسکان ۱۱ هزار زائر در سه مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ایلام
معاون استانداری ایلام خبر داد
خروج ۶۶۰ اتوبوس از پایانه مسافربری برکت مهران
یک کشته و سه مصدوم در سانحه تصادف محور باشماق_ سعدآباد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام خبر داد
احداث مجتمع فرهنگی و خدماتی آستان قدس رضوی در مهران
جابه‌جایی بیش از ۱۱ هزار زائر اربعین از مبدأ لرستان به مرز مهران
مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام خبر داد
کاهش ۶۰ درصدی تحویل اجساد زائران سانحه‌دیده در اربعین امسال به پزشکی قانونی
برپایی بزرگ‌ترین موکب غرب کشور در شهرستان سیروان
راهپیمایی جاماندگان اربعین در زاهدان برگزار شد+فیلم و تصاویر
شور و حال پیاده روی اربعین از زبان زائران + فیلم
فرماندار مهران :
خدمات‌رسانی در مرز مهران تا بازگشت کامل زوار ادامه دارد
سنندج/
رشد 21 درصدی صادرات کالا از مرزهای کردستان
راهپیمایی جاماندگان اربعین در زاهدان برگزار می‌شود
بزرگترین راهپیمایی جهان به عشق امام حسین(ع)+ تصاویر
رشد ۲۲ درصدی صادرات از کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کیفرخواست ۴ متهم پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان صادر شد
ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به بیش از ۲۴۰۰ زائر اربعین در مرز باشماق
آخرین اخبار
ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به بیش از ۲۴۰۰ زائر اربعین در مرز باشماق
کیفرخواست ۴ متهم پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان صادر شد
بررسی میدانی ظرفیت‌های اقتصادی بیجار؛ از توسعه شهرک صنعتی تا تعیین تکلیف مجتمع گلخانه‌ای